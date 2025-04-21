Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Павильон Ирландии

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Временная выставка, посвященная Лафкадио Хёрну

Дизайн павильона вдохновлен древнекельтским символом «трискель», олицетворяющим триединство: сверху строение напоминает три соединенных круга. Экспозиция разделена на три тематических направления, каждое в отдельном помещении: «Ирландия», «Отношения с Японией» и «Дух творческого сотрудничества».

В круглом зале, окруженном большими экранами, посетители могут вместе с исполнителями познакомиться с ирландской музыкой и характерными танцами с их уникальной техникой степа. Также в павильоне будет представлена временная выставка, посвященная Лафкадио Хёрну (Коидзуми Якумо) — ирландскому писателю, жившему в эпоху Мэйдзи.

  • Зона обогащения жизни
  • Национальный день: 14 июня (суббота)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com

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