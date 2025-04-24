Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Газовый павильон «Страна чудес с привидениями»

Общество Культура Технологии

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Станьте призраком и познайте будущее

Целью создания этого павильона является построение общества с нулевым уровнем выбросов углерода, а его концепция – «Трансформация в будущее!». Посетители наденут очки XR (пересекающейся реальности) и превратятся в призраков.

В этом призрачном мире, где сбывается любое желание, участники испытают изменение своего сознания и смысла действий, а мир преобразится, став полным надежд. Экспонаты стенда знакомят с новейшими энергетическими технологиями, в том числе с бытовым газом будущего – «е-метаном».

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com

парниковые газы ЭКСПО-2025 в Осаке