Газовый павильон «Страна чудес с привидениями»

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Станьте призраком и познайте будущее

Целью создания этого павильона является построение общества с нулевым уровнем выбросов углерода, а его концепция – «Трансформация в будущее!». Посетители наденут очки XR (пересекающейся реальности) и превратятся в призраков.

В этом призрачном мире, где сбывается любое желание, участники испытают изменение своего сознания и смысла действий, а мир преобразится, став полным надежд. Экспонаты стенда знакомят с новейшими энергетическими технологиями, в том числе с бытовым газом будущего – «е-метаном».

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com