Павильон Европейского Союза (ЕС)

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Узнайте о деятельности, которая будет способствовать развитию вашего будущего

Павильон воплощает в себе концепции устойчивости, красоты и инклюзивности. Эти три принципа лежат в основе инициативы «Новый европейский Баухаус», направленной на декарбонизацию зданий.

С помощью интерактивных инсталляций, викторин, ток-шоу и многого другого в павильоне будут представлены усилия ЕС и Японии под темой «Забота о будущем». Там также имеются интересные экспонаты, включающие элементы японской культуры, такие как «Дзэнский сад» и «Цифровые журавлики-оригами», созданные с помощью роботизированной руки.

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Национальный день: воскресенье, 9 мая.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com