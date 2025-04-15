Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Европейского Союза (ЕС)
Путеводительпо ЯпонииОбщество Технологии Экология
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Павильон воплощает в себе концепции устойчивости, красоты и инклюзивности. Эти три принципа лежат в основе инициативы «Новый европейский Баухаус», направленной на декарбонизацию зданий.
С помощью интерактивных инсталляций, викторин, ток-шоу и многого другого в павильоне будут представлены усилия ЕС и Японии под темой «Забота о будущем». Там также имеются интересные экспонаты, включающие элементы японской культуры, такие как «Дзэнский сад» и «Цифровые журавлики-оригами», созданные с помощью роботизированной руки.
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- Национальный день: воскресенье, 9 мая.
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com