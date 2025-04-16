Павильон Германии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Германия представляет павильон Wa! Germany

Тема «цикличной экономики» выражена через группу цилиндрических деревянных зданий. Название Wa! Germany обыгрывает японские омонимы – ва как 輪, «кольцо», «колесо», 和, «гармония», и わ, восклицание удивления.

Концепции выставки – образовательно-развлекательная, «погружающая в тему» и японская эстетика каваий (KAWAII). Посетители могут весело провести время, знакомясь с цикличной экономикой, пока их сопровождает по экспонатам милый маскот по имени Циркуляр.

В ресторане подают блюда региональной немецкой кухни, такие как колбаски карри по-берлински и тушёная говядина. Вы можете как будто перенестись в Германию за бокалом немецкого пива, любуясь зеленью просторного сада.

Соединённая зона

Национальный день: пятница, 20 июня.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com