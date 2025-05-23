Павильон Китая

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Древняя история Китая и передовые разработки в области космонавтики

Дизайн павильона основан на древних китайских бамбуковых полосках для письма с использованием пяти различных стилей письма, которые использовались для написания 119 текстов, включая поэзию. Это также крупнейший из иностранных павильонов с площадью около 3870 квадратных метров.

В интерьере потрясающей экспозиции представлены экспонаты древности, имеющие статус национальных сокровищ, скульптуры знаменитых личностей, таких как монах Гандзин (кит. Цзяньчжэнь), который помогал налаживать контакты между Китаем и Японией, а также другие экспонаты, которые обычно никогда не покидают границ Китая, что предоставляет посетителям редкую возможность увидеть эти сокровища в Японии.

Также в экспозиции представлены образцы лунного песка, взятые с обратной стороны Луны китайским роботизированным лунным модулем «Чанъэ-6» в июне 2024 года – такие образцы были взяты впервые. В сочетании с образцами, которые взял с видимой стороны Луны зонд «Чанъэ-5», они демонстрируют головокружительные космические достижения Китая.

Используя новейшие видеотехнологии, павильон знакомит с традиционными методами ведения сельского хозяйства, которые сохраняют экосистемы. Если рассматривать их вместе с представленным культурным наследием, становится ясно, что тема павильона «Создание сообщества жизни для человека и природы» основана на древних принципах.

Зона обогащения жизни

Национальный день: пятница, 11 июля

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com