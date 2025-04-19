Динамическое равновесие жизни: авторский павильон

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Тема: Познание жизни

Музей динамического равновесия жизни, который создал биолог Фукуока Синъити, посвящён процессу, при котором клетки многократно распадаются и синтезируются, поддерживая баланс, необходимый для поддержания жизни. Речь о познании жизни, но затронута также тема смерти, и павильон показывает, как красота жизни связана с её конечностью.

Внутри здания нет колонн, а мембранная крыша поддерживается тросами и воздушными трубами, натянутыми на стальные кольца по периметру. По словам создателей, им удалось воплотить механизм, посредством которого жизнь зарождается в автономном пространстве, где клетки, по-видимому, поддерживают равновесие друг с другом. Изюминкой выставки является Crassula – трёхмерная композиция из примерно 320 000 светодиодов. Световое шоу, создаваемое этими мерцающими огнями, позволяет посетителям ощутить 3,2 миллиарда лет истории эволюции жизни.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com