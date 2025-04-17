Павильон Великобритании

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Наслаждение музыкой, созданной с помощью технологий будущего, и дегустация знаменитых национальных блюд

Тема павильона — «Построим будущее вместе». Уникальный дизайн в виде разноцветных строительных блоков символизирует концепцию того, как маленькие идеи могут объединяться и превращаться в глобальные инновации. Талисман павильона «ПИКС» (PIX), вдохновленный детскими кубиками, олицетворяет творческий потенциал — способность трансформироваться и воплощать новые идеи.

Внутри павильона посетителей сопровождает интерактивный ПИКС, знакомя их с выставкой передовых технологий, включая экспозиции на базе искусственного интеллекта. Программа включает образовательные мастер-классы по науке и экологии, художественные мероприятия и уникальные музыкальные представления, созданные из звуков городской жизни Великобритании и Японии.

Ресторан с панорамным видом на традиционный английский сад предлагает разнообразное меню национальных блюд: классические фиш-энд-чипс, изысканный послеобеденный чай, ароматное карри с курицей тикка-масала и многое другое. Обязательно стоит заглянуть в сувенирный магазин, где представлены британские деликатесы и очаровательные товары с изображением ПИКС и других знаковых британских персонажей.

Зона спасения жизней

Национальный день Великобритании: 22 мая (четверг)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com