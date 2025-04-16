Павильон Испании

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Океанские течения, связанные с Японией

Тема павильона – течение Куросио, которое использовалось на азиатском маршруте в эпоху Великих географических открытий. Парадная лестница у входа символизирует море и солнце, которые оказывают решающее влияние на жизнь.

Экспозиция представляет собой тёмное пространство, напоминающее морские глубины, и знакомит с морской жизнью, «синей экономикой» и историей обменов с Японией. На площадке загорается свет, и разворачивается видеошоу, посвящённое Солнцу.

Также в павильоне есть ресторан, где можно попробовать тапас –классическое испанское блюдо.

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Национальный день: пятница, 16 мая

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com