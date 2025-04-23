PASONA NATUREVERSE

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Путь к миру, где на ваше «спасибо» откликнутся

В павильоне использована спиральная форма аммонита как символ жизни. На его вершине сидит Астробой, который выполняет функции навигатора музея и указывает на остров Авадзи (префектура Хёго), где находится кадровая компания Pasona Group Inc.

Выставка основана на концепции «Спасибо за жизнь» и состоит из трех зон: «Тело», «Душа и привязанности» и «История жизни». Не пропустите «Древо эволюции жизни» (зону истории жизни), которая представляет человеческий потенциал, величие природы и динамику эволюции, а также «iPS Heart» (зону тела), которая демонстрирует настоящее бьющееся сердце.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com