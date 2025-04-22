Павильон корпорации Сумитомо

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Встреча с лесами и природой, путь в будущее

Осакская корпорация Sumitomo Group имеет долгую, примерно 400-летнюю историю и выступает с лозунгом «Двигаться к будущему, которое начинается с леса». При создании деревянного здания с красивыми перекрывающими друг друга крышами архитекторы вдохновлялись хребтом, где расположен медный рудник Бэсси в префектуре Эхимэ, который когда-то стал источником развития корпорации.

В экспозиции вам предлагают интерактивные мероприятия с использованием цифровых технологий, такие как «UNKNOWN FOREST: история жизни, о которой никто не знает» и «Попробуйте посадить дерево». Вы сможете встретиться с лесом и природой и познакомиться с различными идеями будущего.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com