Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
TECH WORLD
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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Передовые технологии Тайваня стимулируют «шесть чувств»
Павильон «TECH WORLD» компании Yushan Digital Tech представляет новейшие технологии Тайваня. Архитектура павильона была вдохновлена величественными горами Тайваня, а концепция дизайна состоит в создании «горы души».
В павильоне есть три театра, посвященные темам «Жизнь», «Природа» и «Будущее», а также экспонаты, сочетающие технологию искусственного интеллекта и 3D-изображения, чтобы стимулировать «шестое чувство» посетителей, добавляя силу ощущений к пяти чувствам. Павильон передаёт культурное очарование Тайваня и мощь инновационных технологий.
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com