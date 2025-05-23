Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Сербии
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Технологии
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Предоставление увлекательного контента
Павильон имитирует небольшой остров на Дунае, расположенный напротив центра Белграда. Архитектура проекта изображает прекрасный городской пейзаж в гармонии с природой.
Павильон включает девять сцен, объединяющих образовательный контент и социальные зоны. Особое внимание уделяется игровому обучению, и даже имеется игровая площадка на открытом воздухе для игры в классики и стильный ресторан.
- Зона соединения жизней
- Национальный день: понедельник, 15 сентября (национальный праздник)
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com