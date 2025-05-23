Павильон Сербии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Предоставление увлекательного контента

Павильон имитирует небольшой остров на Дунае, расположенный напротив центра Белграда. Архитектура проекта изображает прекрасный городской пейзаж в гармонии с природой.

Павильон включает девять сцен, объединяющих образовательный контент и социальные зоны. Особое внимание уделяется игровому обучению, и даже имеется игровая площадка на открытом воздухе для игры в классики и стильный ресторан.

Зона соединения жизней

Национальный день: понедельник, 15 сентября (национальный праздник)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com