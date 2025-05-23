Павильон Канады

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Лучшие канадские исполнители прибывают в Японию

Тема павильона – возрождение. Экстерьер здания, выполненный в сине-белых тонах, символизирует таяние льда на замёрзшей реке с приходом весны. Посетители во время экскурсии как будто путешествуют по реке, получая возможность ознакомиться с местной жизнью с помощью дополненной реальности (AR) на специальном планшете, и ощущают сердечный и оптимистичный характер местных жителей.

На сцене выступят более 100 лучших исполнителей Канады, включая классических музыкантов и диджеев, а также будет подаваться традиционное блюдо из картофеля «путин».

Зона обогащения жизни

Национальный день: суббота, 17 мая

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com