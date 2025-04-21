Павильон Соединенных Штатов

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

△□☆ приглашают в космическое путешествие по Америке

С высоты птичьего полета видны два треугольных здания, между которыми парит куб с гранью 13,5 метров. Архитектурное решение вдохновлено японской эстетической философией ваби-саби.

Масштабные LED-экраны на фасадах демонстрируют знаковые места Америки и прорывные технологии различных отраслей, а отражающий изображения куб создает завораживающую визуальную симфонию. Дальше расположен внутренний дворик с характерной американской флорой, где на сцене проходят подлинные джазовые и R&B-концерты, традиционные танцы хуп-данс коренных американцев и другие культурные мероприятия.

Внутри павильона звездообразный талисман «Спарк» проводит гостей по пяти направлениям передовых технологий, включая исследование космоса, где США удерживают мировое лидерство. Интерактивные экспозиции, напоминающие аттракционы, открывают посетителям совершенно новую перспективу.

Ключевые экспонаты — лунный камень, добытый в 1972 году, и тематический ресторан с космическим дизайном — гарантированно соберут длинные очереди.

Зона обогащения жизни

Национальный день: 19 июля (суббота)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com