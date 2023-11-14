Формирование традиционной японской эстетики: что такое ваби, саби и югэн?

Традиционная японская эстетика в современном мире

Считается, что суть японской культуры воплощают эстетические понятия «ваби», «саби» и «югэн». Мы склонны думать, что это традиционное эстетическое чувство сформировалось через развитие поэзии вака, театра Но, чайной церемонии, стихов хайкай и т. д. Однако упоминать эти три слова в одном контексте как отражение присущего Японии эстетического чувства начали только во время Олимпийских игр в Токио и выставки ЭКСПО в Осаке. Как появился стереотип о японском чувстве прекрасного?

Исследователи японской культуры за рубежом часто слышат вопрос: «В чем суть японского чувства красоты?». Есть очень полезные для таких моментов слова, передающие эстетическое чувство, пронизывающее традиционную японскую культуру. Это ваби, саби и югэн. Я в полной мере осознаю существование и других факторов, но когда я именно таким образом отвечаю на этот вопрос, то и сам как-то внутренне соглашаюсь с этим. Это какие-то волшебные слова, однако, когда меня спрашивают, в чем разница между ваби и саби, или что такое югэн, то несколько теряюсь.

К слову, а с каких пор ваби, саби и югэн стали считаться «сугубо японскими» понятиями? Скорее всего неоднократное повторение утверждения, что этот набор из трёх понятий выражает духовную суть японской культуры, привело к тому, что такое мнение стало общепринятым. Это можно назвать своего рода «импринтингом».

Здесь мы посмотрим на изменения «сугубо японских» представлений, наблюдаемых в театре Но, чайной церемонии, хайку и т. д., чтобы понять процесс, в ходе которого о ваби, саби и югэн стали говорить как о сути японской эстетики.

Ключевые эстетические термины Средневековья

Перед тем, как проследить эволюцию эстетических понятий, позвольте кратко объяснить смысл слов ваби, саби и югэн.

1. Ваби

Как поясняет историк чайной церемонии Кумакура Исао (1943-), это «осознанное стремление найти духовное удовлетворение в бедности и нужде». Он пишет: «В эпоху “Собрания мириад листьев” (Манъёсю, VII-VIII вв.) слово ваби описывало состояние страданий от неразделённой любви и никогда не использовалось для выражения эстетического чувства».

Начиная с периода Хэйан оно выражало тягостное и несчастное ощущение, сходное с чувством печального одиночества, а в средние века словом ваби стали называть состояние ума, характеризующееся отстранённостью, уходом от мирских привязанностей. Под влиянием дзэн-буддизма люди в средние века стали больше ценить луну, которая появляется и исчезает между облаками, чем полнолуние, открыв для себя красоту несовершенства, и ваби стало одним из таких представлений о прекрасном, прочно укоренившись в сознании людей, поскольку ваби стало ассоциироваться с чайной церемонией, которая прочно вошла в городскую культуру конца периода Муромати (1336-1573). Затем, в период Эдо (1603-1868), тип чайной церемонии, в котором особо ценилась тишина и спокойствие, стал называться ваби-тя.

2. Саби

По мнению Хорикоси Дзэнтаро (1937-2004), исследователя театров Но и Кабуки, «саби – это слово, выражающее красоту того, как в тишине и спокойствии само собой проявляется глубокое и богатое содержание».

Когда что-то спокойное и тихое становится ещё более спокойным,а старые вещи – ещё больше старинными, или же от застывшего пейзажа едва заметно веет дышащая глубиной прохлада – тут и проявляется богатый и обширный мир. Такую красоту, которая является противоположностью поверхностного великолепия, называют саби.

И ваби, и саби обладают эстетическим смыслом, который выражает отрешённость от мирских забот, непривязанность и простоту. Эти два понятия пересекаются, особенно в чайной церемонии, и взаимно влияют друг на друга – они как бы перетекают одно в другое. Большое влияние на это оказала духовность буддизма, особенно дзэн-буддизма, ставшего популярным в средние века.

3. Югэн

Югэн, в отличие от ваби и саби, – это китайское слово. В китайском буддизме оно используется для обозначения глубокого учения Будды, которое с трудом поддаётся пониманию. В Японии это слово сохраняло такое значение до конца периода Хэйан (794-1192), но в период Муромати оно приобрело дополнительные значения, такие как «изысканное переживание прекрасного», «очарование», «цветок» и т. п. Дзэами Мотокиё в трактате по теории искусства театра Но «Цветочное зерцало» (Какё) определяет югэн как «красивое и изящное телосложение».

Понятия ваби, саби и югэн во многом совпадают, но каждое из них также имеет свои особые характеристики. В частности, существует значительное расхождение между ваби-саби и югэн. Если ваби-саби определяется как эстетическое чувство, достигаемое через состояние спокойствия и отрешённости, то за югэн кроется глубокое переживание. Однако можно заметить, что все они были связаны с понятием «небытия» (無, му), которому уделяет внимание буддизм, и особенно дзэн-буддизм, и рассматривались как во многом совпадающие и взаимодополняющие.

Удивительно недолгая история «традиционной» эстетики

После Средневековья слова ваби, саби и югэн постепенно стали важными терминами традиционной японской эстетики, но в то время они не представляли собой единый набор. Итак, когда же вошло в привычку упоминать их все вместе? Просматривая различные документы, я обнаружил, что, как ни удивительно, это произошло лишь во второй половине XX века.

Многие люди сегодня думают, что ваби-саби – это дух чайной церемонии, к которому нужно стремиться, и что он постоянно передавался со времён Сэн-но Рикю. Однако исследователь японской культуры Иваи Сигэки (1969-), рассматривая книги о чае с XVII века до наших дней, отмечает, что «ваби-саби не было фундаментальной философией, которую стремились воплотить в чайной церемонии».

Немало чайных книг периода Гэнроку (1688-1704) упоминают о ваби-саби, но если рассматривать такие книги на протяжении всего периода Эдо, то они составят лишь небольшую часть. В период Мэйдзи основная философия чайной церемонии выражалась словами «простота, скромность и бесхитростность» (簡素・質素・質朴, кансо, сиссо, сицубоку), а в период Тайсё – выражением вакэй сэйдзяку. Даже в «Книге чая» (1906), которую написал Окакура Тэнсин, которая сделала чайную церемонию известной во всём мире, суть чайной церемонии характеризуется как «терпкость» (渋み, сибуми).

Далее, саби, о котором в своей теории хайку говорит Мацуо Басё, не было основным эстетическим чувством на протяжении всего периода Эдо. В городской культуре выше всего ценилось суй, или ики.

Часто говорят, что в театре Но раскрывается мир югэн. Однако ни в одном из сочинений периода Эдо, посвящённых теории театра Но, не восхваляют югэн. Так стали говорить только с XX века. «Предание о цветке стиля» (Фуси кадэн) Дзэами Мотокиё – считают священной книгой театра Но – в тайне хранилось в семье феодалов даймё и было опубликовано только в 1909 году, а уже в послевоенное время главы школ Но начали говорить о югэн.

Истинная суть «особых японских понятий»

Сегодня, в XXI веке, мы уже привыкли к культурному разнообразию, но продолжает сохраняться идея о существовании некой непрерывной культурной традиции. Однако я считаю опасным представление о том, что «особые японские понятия» передавались из поколения в поколение. Интерес к ваби, саби и югэн, пока ещё по отдельности, начал расти примерно во время русско-японской войны. Каждое из этих понятий получило признание в условиях роста «культурного национализма» во время русско-японской войны и пропагандировалось на фоне подъёма движения за «японское мировоззрение» (нихонсюги) во время Второй мировой войны. После войны, по мере развития интернационализации, они распространились за рубежом, став признанным воплощением японской эстетической культуры.

Объединение ваби, саби и югэн в один набор, олицетворяющий японскую эстетику, совпало с Олимпийскими играми в Токио и выставкой ЭКСПО в Осаке, когда предпринимали активные усилия по подъёму национального престижа Японии. В других странах не существует такого понятия, как «чистая культура». Если у страны есть собственная эстетика, то она формируется в процессе конкуренции и заимствования идей других стран. Набор из трёх понятий, похоже, был создан как лозунг, призванный привлечь внимание к превосходству японской культуры над другими. На самом деле, похоже, он стал звучать совсем незадолго до того, как молодые люди за рубежом заговорили о Cool Japan.

Сегодня, помимо этого набора из трёх понятий, из описаний японской эстетики на ум приходят ещё и такие слова, как аварэ и ики. Аварэ широко известно как эстетическое чувство, характерное для придворной аристократии и лежащее в основе «Повести о Гэндзи», а ики является устоявшейся основой городской культуры, о которой писал Куки Сюдзо (1888-1941) в своей книге «Структура ики».

Чтобы передать будущим поколениям эстетику «особых японских вещей», дошедшую до нас в процессе различных перемен, нам стоит глубоко осознать меняющиеся тенденции и вкусы каждой эпохи и вновь взглянуть на эти слова, осознавая их значение. Думаю, и прослеживание этих изменений может быть очень интересным.

Фотография к заголовку: Иностранные туристы восхищаются садом камней при Ходзё, келье настоятеля, в монастыре Рёандзи в Киото. Ваби, саби и югэн являются ключевыми словами, когда речь заходит о сути этих сухих ландшафтных садов. Однако создатели сада не задумывались об этих понятиях. Начиная с 1930-х годов японские сады представляли на Всемирных выставках, проходивших в Европе и США, их проекты широко освещались в газетах и журналах, а сами японцы начали задумываться о сути своей эстетики (AFLO)