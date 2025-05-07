Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Павильон стран Северной Европы (Исландия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия)

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Выставочное пространство для погружения в атмосферу пяти североевропейских стран

Объединённый павильон пяти стран Северной Европы: Исландии, Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Деревянное здание, вдохновлённое традиционными североевропейскими амбарами, представляет собой трёхэтажную конструкцию площадью 1200 квадратных метров и высотой 17 метров.

Внутри павильона представлены технологии будущего, связанные с устойчивым развитием. Театральное пространство, окружённое экранами из бумаги, изготовленной из предназначенного на утилизацию риса, воспроизводит не только визуальные образы северной природы и быта, но также характерные температурные режимы и ароматы региона.

В ресторане на крыше предлагаются традиционные блюда, а также аутентичные сладости от японского кондитера Аи Вентуры, проживающей в Швеции. Магазин на первом этаже богато укомплектован различными товарами, включая предметы с изображением героев сказки «Муми-тролли», знакомых японцам по аниме.

  • Зона обогащения жизни
  • Национальные дни
    • Дания: 24 апреля (четверг)
    • Швеция: 14 мая (среда)
    • Исландия: 29 мая (четверг)
    • Норвегия: 2 июня (понедельник)
    • Финляндия: 12 июня (четверг)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com

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