Павильон стран Северной Европы (Исландия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия)

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Выставочное пространство для погружения в атмосферу пяти североевропейских стран

Объединённый павильон пяти стран Северной Европы: Исландии, Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Деревянное здание, вдохновлённое традиционными североевропейскими амбарами, представляет собой трёхэтажную конструкцию площадью 1200 квадратных метров и высотой 17 метров.

Внутри павильона представлены технологии будущего, связанные с устойчивым развитием. Театральное пространство, окружённое экранами из бумаги, изготовленной из предназначенного на утилизацию риса, воспроизводит не только визуальные образы северной природы и быта, но также характерные температурные режимы и ароматы региона.

В ресторане на крыше предлагаются традиционные блюда, а также аутентичные сладости от японского кондитера Аи Вентуры, проживающей в Швеции. Магазин на первом этаже богато укомплектован различными товарами, включая предметы с изображением героев сказки «Муми-тролли», знакомых японцам по аниме.

Зона обогащения жизни

Национальные дни

Дания: 24 апреля (четверг)



Швеция: 14 мая (среда)



Исландия: 29 мая (четверг)



Норвегия: 2 июня (понедельник)



Финляндия: 12 июня (четверг)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com