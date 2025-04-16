Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Австрии
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура
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Ощутите магию музыки всем телом
Австрия славится своими музыкальными традициями, и тема павильона –«Сочиняем музыку будущего». Характерный спиральный объект, поднимающийся в небо, создан на основе мотива музыкального нотного стана.
На выставке представлена копия легендарного фортепиано «Император», которое было преподнесено императору Мэйдзи на Всемирной выставке в Вене в 1873 году, что символизирует связь между двумя странами. Кроме того, проект представит будущее музыки посредством сочинения с использованием ИИ (искусственного интеллекта) и удалённого исполнения на фортепиано.
В мае пространство наполнится музыкой, включая концерт Венского хора мальчиков, отрывки из Скрипичного концерта Моцарта, исполненные на любимой скрипке Моцарта, и великолепное исполнение оперы «Дон Жуан».
Вы также можете попробовать шницель, традиционное мясное блюдо, и масляные блины «кайзершмаррен».
- Зона расширения прав и возможностей
- Национальный день: пятница, 23 мая
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com