Павильон Австрии

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Ощутите магию музыки всем телом

Австрия славится своими музыкальными традициями, и тема павильона –«Сочиняем музыку будущего». Характерный спиральный объект, поднимающийся в небо, создан на основе мотива музыкального нотного стана.

На выставке представлена ​​копия легендарного фортепиано «Император», которое было преподнесено императору Мэйдзи на Всемирной выставке в Вене в 1873 году, что символизирует связь между двумя странами. Кроме того, проект представит будущее музыки посредством сочинения с использованием ИИ (искусственного интеллекта) и удалённого исполнения на фортепиано.

В мае пространство наполнится музыкой, включая концерт Венского хора мальчиков, отрывки из Скрипичного концерта Моцарта, исполненные на любимой скрипке Моцарта, и великолепное исполнение оперы «Дон Жуан».

Вы также можете попробовать шницель, традиционное мясное блюдо, и масляные блины «кайзершмаррен».

Зона расширения прав и возможностей

Национальный день: пятница, 23 мая

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com