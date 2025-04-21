Павильон ООН

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Сотрудники со всего мира объединяются для демонстрации своей деятельности

«Человечество достигает наивысшей силы в единстве» — под этим девизом учреждения и секретариаты ООН совместно создали данную экспозицию. Посетителям представлена восьмидесятилетняя история организации с момента её основания, а также инициативы по решению глобальных вызовов и гуманитарных кризисов. Гости смогут осознать взаимосвязь между работой ООН и повседневной жизнью, размышляя над тем, какой личный вклад они могут внести в построение устойчивого будущего.

В сувенирной лавке представлен эксклюзивный ассортимент товаров ООН и памятных изделий, связанных с Целями устойчивого развития, доступных исключительно на территории выставки.

Зона обогащения жизни

Специальный день: 22 августа (пятница)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com