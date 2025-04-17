Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Иордании
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Наслаждение панорамным 360-градусным видео на красном песке пустыни
Тема павильона — «Сплетая будущее». Представлена история и богатая культура Иордании.
Главный выставочный зал представляет собой круговое видеопространство, окруженное величественными кедрами из деревни Камикитаяма префектуры Нара. Для создания аутентичной атмосферы было доставлено морским путем и распределено по всему пространству 22 тонны красного песка из заповедника Вади-Рам — пустынной местности, прославившейся как место съемок знаменитых фильмов «Лоуренс Аравийский» и «Звездные войны: Восход Скайуокера». Посетители могут расположиться прямо на песке и погрузиться в путешествие от древней месопотамской цивилизации до наших дней благодаря впечатляющему панорамному 360-градусному экрану.
- Зона обогащения жизни
- Национальный день Иордании: 7 мая (вторник)
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com