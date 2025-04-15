Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Павильон Индии

Общество Технологии Здоровье

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Новейшие фармацевтические и космические разработки

Тема павильона – «Спасение жизни». Представлены новые медицинские, в том числе фармацевтические технологии, а также космические технические достижения, такие как успешная посадка беспилотного зонда на Луну.

Внешний вид здания стилизован под Гималайские горы и украшен древними буддийскими фресками, а также изображением Ханумана – бога-обезьяны, который спасал людей с помощью лекарственных трав.

  • Соединённая зона
  • Национальный день: пятница, 15 августа.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com

Индия фармацевтика ЭКСПО-2025 в Осаке