Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Индии
Путеводительпо ЯпонииОбщество Технологии Здоровье
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Новейшие фармацевтические и космические разработки
Тема павильона – «Спасение жизни». Представлены новые медицинские, в том числе фармацевтические технологии, а также космические технические достижения, такие как успешная посадка беспилотного зонда на Луну.
Внешний вид здания стилизован под Гималайские горы и украшен древними буддийскими фресками, а также изображением Ханумана – бога-обезьяны, который спасал людей с помощью лекарственных трав.
- Соединённая зона
- Национальный день: пятница, 15 августа.
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com