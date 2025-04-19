Dialogue Theater – свидетельства жизни: авторский павильон

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Тема: Защита жизни

Концепция павильона заключается в том, что каждый день – как будто первый разговор в истории человечества. Павильон, который задумала кинорежиссёр Кавасэ Наоми, нацелен на будущее, в котором мы сможем преодолеть разногласия, возникающие из-за различий в расе, религии, культуре и других факторах, посредством диалога с другими.

Павильон, построенный в двух заброшенных школьных зданиях из Нара и Киото, выполнен в театральном стиле. Из числа участников выбирается один человек, который встаёт перед экраном и обсуждает одну тему с незнакомцем из любой точки мира. Посетители могут наблюдать за разговором людей, которые никогда раньше не встречались, как будто смотрят фильм. За 184 дня фестиваля планируется показать около 1840 пьес-диалогов без сценария.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com