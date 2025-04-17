Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Впечатляющие видеотрансляции K-POP выступлений — обязательны к просмотру

Павильон Республики Корея под девизом «С сердцем» (With Hearts) стремится познакомить посетителей с обществом будущего 2040 года. На внешней стене установлен впечатляющий дисплей размером 27×10 метров, демонстрирующий концерты K-POP и туристические достопримечательности, представляющие корейскую культуру.

Внутри павильона представлены передовые цифровые технологии, включая инновационную систему, анализирующую голоса посетителей с помощью искусственного интеллекта и трансформирующую их в оркестровую музыку.

Зона соединения жизней

Национальный день Республики Корея: 13 мая (вторник)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com