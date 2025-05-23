Павильон Чили

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Удивительные традиционные гобелены ручной работы

Символом павильона Чили является гобелен макун с геометрическим узором площадью 242 квадратных метра. Это творение 200 ткачей из коренных общин мапуче, которые соткали его вручную, используя традиционные методы. После завершения работы он был отправлен на корабле из Чили в Японию и доставлен после шестинедельного плавания.

Внутри павильона три экрана познакомят вас с чилийской культурой и усилиями страны по построению устойчивого общества. Посетители могут попробовать различные алкогольные напитки, в том числе виноградный спиртной напиток писко, а также блюда из морепродуктов.

Зона спасения жизней

Национальный день: понедельник, 12 мая

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com