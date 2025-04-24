Гастрономический павильон ORA «Пиршество UTAGE»

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Особое меню и дегустации Expo

В период Эдо Осака была известна как «кухня Японии». Этот павильон демонстрирует предложение Ассоциации ресторанной индустрии Осаки (ORA) по новому подходу к питанию вне дома. Тема первого этажа – «Будущее еды глазами компаний ресторанной индустрии». Здесь популярные сети ресторанов и давно работающие кондитерские предлагают эксклюзивные меню и дегустации для выставки, а также есть киоски, где продаются алкогольные напитки, такие как сакэ. Второй этаж представляет собой пространство, где посетители могут оценить мастерство и изобретательность производителей с помощью программ обучения, а также узнать об истории создания блюд.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com