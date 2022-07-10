Годовой экспорт алкогольных напитков из Японии в 2021 году впервые превысил 100 миллиардов йен: хорошо продаётся и виски, и сакэ

Растёт экспорт японских алкогольных напитков, таких как сакэ и виски, и в 2021 году объём продаж впервые превысил 100 миллиардов йен. Вероятно, это связано с укреплением международной репутации качества и глобальным «бумом японских продовольственных товаров» в последние годы.

Согласно торговой статистике Министерства финансов, стоимость экспорта японских алкогольных напитков в 2021 году составила более 114,6 млрд йен (на 61,4% больше, чем в предыдущем году), рекорды продаж обновляются 10 лет подряд. Стоимость такого экспорта в 2012 году составляла 20,6 млрд йен, то есть за 10 лет она выросла в пять раз.

Крупнейшими статьями экспорта являются виски и сакэ, на которые всего приходится более 70% от общего объёма экспорта. Значительно увеличивается также экспорт джина, водки и вина, хотя его суммы пока незначительны.

Среди импортёров лидирует Китай, за ним следуют США, Гонконг, Тайвань и Франция. Что касается японского сакэ, то его в основном покупают страны и территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Национальное налоговое агентство считает, что в будущем будут развиваться продажи и на европейский рынок.

Фотография к заголовку: Завод виски Хакусю компании Suntory (г. Хокуто, преф. Яманаси), хранилище сырого спирта для виски (фотография 2014 г.)

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