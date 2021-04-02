Правительство Японии поможет 830 производителям сакэ увеличить экспорт
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Токио, 1 апреля (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что оно выбрало в общей сложности 830 производителей сакэ и других алкогольных напитков, которые получат государственную поддержку для увеличения экспорта.
Правительство поможет им расширить каналы продаж за рубежом и расширить производство товаров для зарубежных рынков.
«Мы хотим в полной мере поддержать предприятия и регионы, пытающиеся увеличить экспорт», – сказал премьер-министр Суга Ёсихидэ на встрече министров 1 апреля. Министерство сельского хозяйства сообщило на встрече об отборе 830 производителей. Участники согласились способствовать созданию групп для поддержки производителей и экспортеров сакэ и других товаров.
Из 830 выбранных производителей 611 являются производителями сакэ в 45 из 47 префектур Японии, включая «Асахи сюдзо», производителя всемирно популярного бренда «Дассай», и «Хаккай дзёдзо», известную своим брендом «Хаккайсан».
Также в списке 186 производителей дистиллированных спиртов сётю и авамори, например, «Кирисима сюдзо», которая производит сётю из сладкого картофеля «Курокирисима», и 33 производителя виски, включая токийскую «Сантори», известную своим брендом «Хакусю».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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