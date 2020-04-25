Бочковое сакэ «тарудзакэ» из Нада – квинтэссенция традиций эпохи Эдо
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Башня Кобэ Порт Тауэр – одна из достопримечательностей живописного портового района Кобэ. В июне 2019 года на третьей из пяти обзорных площадок открылся бар «Сакэ Тару Лаундж», предлагающий продукцию сакэваров Нада-гого. Пол обзорной площадки неспешно вращается, совершая полный оборот вокруг своей оси за 20 минут. В центре помещения расположена деревянная барная стойка, вдоль окон расставлены деревянные столы и стулья.
Благоприятные условия для создания вкусного сакэ
Префектура Хёго занимает первое место по объёму производства и продаж японского сакэ. Большая часть продукции выпускается в районе Нада-гого, расположенном вдоль морского побережья между восточной частью Кобэ и городом Нисиномия. В эпоху Эдо отсюда отправляли в столицу огромное количество бочек с сакэ, и Нада-гого сохранила статус лидера отрасли по сей день.
Стены и стулья бара выполнены из переработанных бочек для сакэ – «тару». В баре представлена вся линейка продукции Нада-гого, включая изделия, продающиеся только на территории префектуры Хиого, а также безалкогольный напиток амадзакэ и закуски местного производства. Стоит присесть за столик возле окна, чтобы посвятить 20 минут дегустации сакэ – и вы превратитесь в поклонника местной продукции, а 360-градусная панорама откроет вам секреты производства сакэ для гурманов.
На севере от башни раскинулся горный хребет Рокко, где берут своё начало источники минеральной воды, идеально подходящей для сакэварения. Дующий с гор ветер Рокко-ороси способен быстро остудить свежесваренный рис. С наступлением осени в Кобэ привозили рис Ямаданисики, выращиваемый с противоположной стороны горного хребта, а из местечка Итами на востоке префектуры Хиого приезжали тодзи – мастера-сакэвары. На юге от башни - бескрайнее море, по которому переправляли огромное количество бочек с сакэ в столицу Эдо. Условия для сакэварения в Нада-гого были идеальные.
Бочки для сакэ – это не просто тара. Используемая в качестве сырья криптомерия обладает антимикробным эффектом, а за 10 дней морского плавания при транспортировке в Эдо сакэ впитывало из досок уникальный свежий аромат.
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САКЭ ТАРУ Лаундж
- Адрес: Hyogo-ken Kobe-shi Chuo-ku Hatoba-cho 5-5 Kobe Port Tower 3F
- Часы работы: понедельник – суббота: 13:00 – 24:00, воскресенье и праздничные дни 13:00 – 21:00 (последний заказ – за 30 минут до закрытия)
Музей сакэварения и цех производства бочек
Производственный цех «Майстер Фэктори» компании «Кику Масамунэ» расположен в местечке Микагэ (город Кобэ, Хигасинада-ку), входящем в состав района Нада-гого. Здесь имеется музей, посвящённый продукции завода, а также организуются экскурсии по цеху, где производятся деревянные бочки.
«Район Нада-гого развивался за счёт продаж местного сакэ в Эдо. Сакэ разливали в бочки из криптомерии, и за время морского плавания, длившегося от 10 до 14 дней, продукт пропитывался свежим ароматом. Уникальные особенности нашего сакэ пришлись по вкусу жителям столицы», – рассказывает Гото Мамору, директор музея компании «Кику Масамунэ». Компания была основана в 1659 году, является крупнейшим сакэваром района Нада, а производимое ею сухое сакэ известно по всей стране. Экспозиция музея «Кику Масамунэ» посвящёна истории компании и технологиям сакэварения. В 2017 году рядом с музеем открылся производственный цех «Майстер Фэктори».
В эпоху Эдо сакэ продавали на розлив, отливая его из бочек в специальные кувшины – токкури. Бутилированное сакэ появилось в эпоху Мэйдзи. Выпуск сакэ в бумажных пакетах значительно снизил спрос на сакэ из бочек. Бочку с сакэ можно встретить разве что на празднике – во время церемонии кагамибираки или в синтоистских храмах. Мастера, владеющие производством бочкового сакэ, постепенно исчезают, а вместе с ними уходят и секреты традиционных технологий.
«Бочковое сакэ со свежим ароматом стало главным двигателем развития нашего района, поэтому у нас к нему особое отношение. Это сакэ отлично сочетается с жирными блюдами, освежает рот. Линия бочкового сакэ от «Кику Масамунэ» неизменно популярна. Чтобы сохранить технологии и продолжать дарить людям отменный продукт, мы решили открыть цех «Майстер Фэктори», – вспоминает директор музея.
Бочка для сакэ без единого гвоздя
Цех «Майстер Фэктори» занимается производством бочек. Изготовляемое компанией бочковое сакэ в течение 10 дней хранится в бочках из криптомерии, а затем разливается в бутылки. Чтобы придать сакэ аромат криптомерии, можно воспользоваться другими способами, например, внедрить деревянную мешалку, однако если в производственный процесс включить этап ароматизации, в соответствии с Законом «О налоге на алкогольную продукцию» продукт будет считаться не сакэ, а «алкогольным напитком». Поэтому компания продолжает пользоваться традиционной технологией, придавая аромат за счёт хранения в деревянных бочках.
При изготовлении бочек не используются гвозди, клей и прочие материалы, способные повлиять на вкус сакэ. Плоские и трапецевидные доски складывают в форме цилиндра, фиксируют с помощью 7 ободов из бамбука, шлифуют неровности, а затем накладывают дно и крышку.
Во время церемонии кагамибираки используется бочка ёмкостью 72 литра, рассчитанная на 40 бутылок сакэ. Если ободы на такой бочке ослабнут или порвутся, потери будут огромными. В японском языке для описания неконтролируемой ситуации, когда перестали действовать законы и правила, используются выражения «обод ослаб» или «обод сорвало». Считается, что эти фразеологизмы связаны с бочками для сакэ. Чтобы научиться делать надёжные бочки, требуется около 30 лет, и такие мастера ценятся на вес золота.
Верёвки на бочках – украшение или мера безопасности?
Сырьё для бочки проходит строгий отбор – источаемый им запах должен гармонировать со вкусом сакэ. Обычно для бочек используется розовая часть древесины криптомерии из местечка Ёсино в префектуре Нара. Этот материал не меняет цвет сакэ, в нём мало сучков, расстояние между годовыми кольцами небольшое и равномерное, поэтому из готовой бочки сакэ не проливается. Длительность хранения сакэ в бочке соответствует продолжительности транспортировки продукта морским путём из Нада в Эдо, то есть около 10 дней. Держать сакэ в бочке слишком долго не рекомендуется – запах криптомерии становится излишне резким, - отмечает директор музея. Повторное использование бочек не допускается. Некоторые считают, что изготовлять бочки для сакэ из выращенной в Ёсино элитной криптомерии слишком расточительно. Однако при производстве мебели и в строительстве используется внешний белый слой, а бочки делают из отходов – розовой древесины рядом с сердцевиной бревна. Получается, что бочки обеспечивают эффективное использование отходов.
Во время кагамибираки и других церемоний используют только определёные сорта сакэ, а украшенные верёвками бочки называют комо-дару или хонни-дару. Чтобы во время шторма на море бочки не трескались, ударяясь друг о друга, их обвязывали верёвками. Впоследствии верёвки стали использоваться в качестве украшения.
«Бочковое сакэ наиболее популярно не в Кансае, а в Канто, особенно в Токио. Видимо, жители столицы унаследовали ДНК своих предков из Эдо, любивших побаловать себя привозным сакэ», – шутит директор музея.
Цех «Майстер Фэктори»
- Адрес: Hyogo-ken Kobe-shi Higashinada-ku Uozaki-Nishimachi 1-8 Место сбора на экскурсию – музей «Кику Масамунэ» (Уодзаки Нисимати 1-9-1)
- Часы работы: экскурсии проводятся ежедневно, за исключением выходных музея «Кику Масамунэ» (30 декабря – 4 января). Иногда расписание меняется, поэтому рекомендуем проверять даты на сайте музея.
- Время проведения экскурсий: три раза в день - 10:30, 14:00, 15:00. Продолжительность экскурсии 30 минут.
- Стоимость билета: бесплатно
- Запись на экскурсию: на Интернет-сайте (группа до 20 человек, группа формируется в порядке очерёдности)
- Сайт для записи на экскурсию
- Как добраться: 10 минут пешком от станции Уодзаки линии Хансин или 2 минуты пешком от станции Минами-Уодзаки линии Рокко Лайнер
Статья написана при содействии Туристического бюро Кобэ
Репортаж, текст и фото: редколлегия Nippon.com