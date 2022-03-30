Япония объявила о запрете экспорта в Россию предметов роскоши

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Токио, 29 марта (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что запретит экспорт предметов роскоши 19 категорий в Россию в качестве новых санкций в связи с вторжением России в Украину.

Товары включают автомобили с экспортной ценой за единицу более 6 миллионов йен, произведения искусства, шубы, часы, рояли с ценой за единицу более 200 000 йен, а также виски и другие алкогольные напитки высокого класса.

Запрет, который вступит в силу 5 апреля, не распространяется на предметы роскоши стоимостью 40 000 йен или дешевле. Экспорт золотых монет и золотых слитков в Россию также будет запрещён с сегодняшнего дня.

Новая мера направлена на то, чтобы нанести удар по олигархам или очень богатым людям, поддерживающим президента России Владимира Путина.

Япония уже запретила экспорт в Россию около 300 наименований товаров, включая полупроводники и станки.

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