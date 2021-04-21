В Японии воспроизвели старинное сакэ, которое любили военачальники феодального периода

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Идзуноуни, префектура Сидзуока, 20 апреля (Jiji Press). На заводе по производству сакэ в префектуре Сидзуока в центральной Японии воссоздали сакэ, которое любили пить военачальники феодальной эпохи, включая основателя сёгуната Токугава, жившего в XVII веке.

На заводе сакэ «Бандай дзёдзо» в городе Идзу воссоздали сладкое сакэ с фруктовым вкусом эгавасю, используя технологии, применявшиеся более 320 лет назад.

«Я не ожидал, что получится настолько вкусное сакэ, – сказал 74-летний Ина Сидзуо, главный пивовар Bandai Jozo. – Я надеюсь, что людям понравится пережить ощущения, которые чувствовал (основатель сёгуната Токугава) Токугава Иэясу».

Эгавасю производилось семейство Эгава, чья история восходит к периоду Хэйан (VIII-XII вв). Члены семьи Эгава в течение нескольких поколений были местными губернаторами дайкан в Нираяме (сейчас – территория города Идзунокуни преф. Сидзуока).

По словам 68-летнего Хасимото Такаюки, куратора фонда Эгава бунко, который управляет резиденцией Эгава, важным национальным культурным достоянием и историческим памятником национального значения «Резиденция губернаторов дайкан в Нираяме», своё название напиток получил от Ходзё Соуна, первого главы уже исчезнувшего рода Ходзё, его любили многие военачальники, в том числе Ода Нобунага.

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