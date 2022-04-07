Авамори через 50 лет после возвращения Окинавы: как удалось сохранить окинавский традиционный напиток
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Наха, преф. Окинава, 6 апреля (Jiji Press). Дистиллированные спиртные напитки авамори стали визитной карточкой префектуры Окинава, самой южной префектуры Японии, благодаря напряжённой работе местных производителей по улучшению метода производства и вкуса этого спиртного напитка.
После возвращения Окинавы в Японию в мае 1972 года из оккупации Соединёнными Штатами после Второй мировой войны было время, когда существование авамори находилось под угрозой из-за усиливающейся конкуренции с японским сакэ и западными спиртными напитками.
«Говорили, что авамори не сможет выжить, когда Окинава вернётся в Японию», – вспоминает Сакумото Такэси, 78-летний сотрудник компании Zuisen Distillery Co., расположенной в столице Окинавы Наха.
Полвека назад в развлекательных районах Окинавы был золотой век зарубежного виски.
75-летний Цудзино Сугуру, который с 1970 года управляет рестораном окинавской кухни «Юнанги» в Наха, сказал: «Клиенты говорили, что авамори – это домашний напиток, а не то, за что платят в барах или ресторанах». По словам Цудзино, в то время авамори отличался разве что сильным запахом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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