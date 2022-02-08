В США началась кампания популяризации японских напитков авамори и сётю

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Нью-Йорк, 5 февраля (Jiji Press). Сейчас проводится кампания по продвижению японских спиртных напитков сётю и авамори в Соединённых Штатах – коктейли с их использованием предлагают в некоторых барах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Сётю и авамори имеют характерные отличительные черты, у них большое разнообразие видов и насыщенный вкус, но они мало известны за пределами Японии.

Промоутеры пытаются сделать эти особенности более известными американским потребителям, предлагая коктейли с использованием сётю, приготовленного из сладкого картофеля, ячменя, риса и коричневого сахара «кокуто», а также окинавский напиток авамори.

Такие коктейли предлагают восемь барменов в двух городах США. До начала марта в каждом баре клиентам предлагают два-три коктейля.

В баре в Нью-Йорке местный поклонник сётю заказал коктейль под названием «пудинг сирокири», в котором используется бренд сётю из сладкого картофеля Сирокирисима, производимый компанией «Кирисима сюдзо» из Мияконодзё, префектура Миядзаки, а также сок манго с мякотью и лимонный сок.

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