Японский виски Yamazaki 55 продан за 600 000 долларов на Sotheby’s

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Токио, 19 июня (Jiji Press). Бутылка односолодового виски Yamazaki 55 от японской компании Suntory Spirits Ltd. была продана за 600 000 долларов, или около 81 миллиона йен, на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке.

Эта цена намного превысила 400 000-500 000 долларов, оценки до начала аукциона. Аукцион состоялся 17 июня.

В Yamazaki 55 используется несмешанный виски, выдержанный в течение 55 лет и более на ликёроводочном заводе Suntory Spirits Yamazaki в городе Симамото в префектуре Осака, западная Япония.

В 2020 году компания продала по лотерее всего 100 бутылок The Yamazaki 55 как самого старого виски компании по цене 3,3 миллиона йен каждая, включая налог. Благодаря своей редкости одна бутылка виски позже была продана на аукционе в Гонконге за 6,2 миллиона гонконгских долларов, или около 106,6 миллиона йен по текущему обменному курсу.

Yamazaki 55 «находится на вершине коллекционных японских виски как не только самая старая, но и самая ценная бутылка в истории страны», — прокомментировал Sotheby’s.

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