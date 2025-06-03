Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai
Павильон Египта
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Славное прошлое и вызовы будущего
Египет с многовековой историей представляет тему «Современный Египет: наследуя, созидая, к будущему». Масштабные видеопроекции на четыре стены зала демонстрируют грандиозный путь страны — от памятников древних цивилизаций и сокровищ до перенесения столицы в строящийся Новый Каир, специальной экономической зоны Суэцкого канала и развития возобновляемых источников энергии.
Богато представлена туристическая информация, включая новый Большой Египетский музей, возведённый рядом с пирамидами Гизы. Посетители ощущают атмосферу Египта, который бережно сохраняет традиционную культуру и смело движется навстречу будущему.
- Зона соединения жизней
- Национальный день: 23 июля (среда)
Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com