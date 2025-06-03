Павильон Египта

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Славное прошлое и вызовы будущего

Египет с многовековой историей представляет тему «Современный Египет: наследуя, созидая, к будущему». Масштабные видеопроекции на четыре стены зала демонстрируют грандиозный путь страны — от памятников древних цивилизаций и сокровищ до перенесения столицы в строящийся Новый Каир, специальной экономической зоны Суэцкого канала и развития возобновляемых источников энергии.

Богато представлена туристическая информация, включая новый Большой Египетский музей, возведённый рядом с пирамидами Гизы. Посетители ощущают атмосферу Египта, который бережно сохраняет традиционную культуру и смело движется навстречу будущему.

Зона соединения жизней

Национальный день: 23 июля (среда)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com