Павильон Камбоджи

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Ощутить «чудесное королевство» через макет Ангкор-Вата и танец небесных дев

Камбоджа славится храмовым комплексом Ангкор-Ват — индуистской святыней XII века и объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Традиционные искусства эпохи Кхмерской империи IX века — танцы и театр теней — также входят в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Павильон, созданный по мотивам археологического комплекса Кох-Кер из тридцати храмов, демонстрирует богатство одной из крупнейших культурно-туристических держав Азии. Посетители увидят макет Ангкор-Вата и копии барельефов «Пахтание молочного океана» — космогонического мифа из храмовых галерей, а также классический танец апсара, воссоздающий мифологические сцены. «Танец небесных дев» в великолепных костюмах с грациозными и изысканными движениями пленяет зрителей.

Перед культурной экспозицией простираются золотые рисовые поля, подчёркивающие значение страны как аграрной державы благодаря плодородным землям в бассейне Меконга. Созревшие колосья олицетворяют «чудесное королевство», которое свыше тысячелетия бережёт традиции и природные богатства, отражая тему «спасения жизней».

Зона спасения жизней

Национальный день: 5 июля (суббота)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com