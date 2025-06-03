Павильон Алжира

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Многовековая история и блестящее видение будущего

Алжир — крупнейшая страна Африки с более чем трёхтысячелетней историей, ведущей начало от коренного народа берберов.

Внутренние районы страны занимает пустыня Сахара с множеством археологических памятников, включая объект всемирного наследия Тассили-н-Аджер с наскальными рисунками эпохи палеолита.

Северные территории, омываемые Средиземным морем, испытали влияние Европы и Западной Азии — от основания Карфагена финикийцами в IX веке до н.э. через Римскую и Османскую империи вплоть до французского господства.

Павильон «Сияние Алжира» демонстрирует семь объектов всемирного наследия и живописные ландшафты страны.

В экспозиции представлены каменные орудия возрастом 2,4 миллиона лет и древние украшения из серебра и коралла, которые рассказывают о древнейшей истории этой земли.

Видеопрезентацию ведёт девочка по имени Нур, что по-арабски означает «свет».

Посетители знакомятся с наследием древних цивилизаций, современным обществом с развитой медициной и образованием, а также с перспективными проектами, такими как озеленение пустынь.

Зона спасения жизней

Национальный день: 10 июля (четверг)

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com