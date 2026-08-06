Японское происхождение пляжных сандалий: японская традиционная обувь, трансформированная при помощи новых технологий

Путеводительпо Японии

Пляжные сандалии в наши дни – незаменимая обувь для летнего отдыха. Сейчас их используют по всему миру, а на самом деле они впервые появились в Японии. Их разработали вскоре после войны, и они стали невероятно популярны на Гавайях. Этот успех был связан со встречей американского промышленного дизайнера, вдохновлённого традиционными японскими сандалиями (дзори), и увлечённого новыми идеями инженера из компании по производству резины в Кобе.

После поражения в войне в Японии стремились использовать передовые технологии

Знакомые всем пляжные сандалии появились в результате встречи двух людей – японца и американца.

Промышленный дизайнер Рэй Пастин занимался дизайном обуви. После войны в рамках проекта восстановления, которым занимался штаб Союзников, он приехал в Японию, где его очень впечатлила традиционная японская обувь, такая как гэта и дзори. В Америке не было подобной обуви, которая держалась на ноге за счёт ремешка, пропущенного между пальцами ноги, и он загорелся желанием продавать эту простую и удобную в ношении обувь в Америке.

Икута Сётаро был третьим главным инженером компании «Найгай гому» (основанной в Кобе, сейчас главный офис находится в городе Акаси, префектура Хёго). Кобе – портовый город, и в то время он служил базой для импорта натурального каучука, сырья для резиновых изделий, и поэтому там процветала резинотехническая промышленность. Основанная в 1913 году компания «Найгай гому» («Внутренняя и внешняя резина») начала с производства шин и камер для велосипедов и прочего транспорта, а во время Второй мировой войны производила военную продукцию. В настоящее время она производит промышленные резиновые изделия, акселерометры, мягкие мячи для бейсбола и софтбола.



Икута Сётаро (слева) и Рэй Пастин (предоставлено «Найгай гому»)

После войны Икута занимался разработкой товаров гражданского назначения. Одним из его изобретений стал вспененный полимер с закрытыми ячейками.

Удзава Ясухиро, руководитель отдела пляжных сандалий в Токийском отделе спортивных товаров компании «Найгай гому», рассказывает, что незадолго до окончания войны главный инженер Икута получил от военных запрос на создание прототипа специальной резины, используемой для топливных баков американских бомбардировщиков. Эта резина была лёгкой, эластичной и не впитывала влагу. Икута провёл обширные исследования и сумел получить новый материал – поролоновую резину с закрытыми порами, обладающую прекрасными водоотталкивающими свойствами.

Икута задавался вопросом, можно ли как-то использовать в повседневных товарах этот новый материал, который он разрабатывал для военных целей.



Удзава Ясухиро из компании «Найгай гому»

В 1951 году Пастин вновь приехал в Японию. Он был полон решимости вывести на зарубежные рынки обувь, которую увидел здесь. Сначала он обратился к производителям сандалий дзори и гэта, но вести переговоры было сложно, поскольку сразу после войны японцы всё ещё не очень тепло относились к американцам. Именно тогда он и узнал от знакомого о том, что в Кобе есть резиновая компания, которая обладает необходимыми технологиями и ищет новые задачи. Пастин посетил компанию «Найгай гому» и встретился с главным инженером Икутой.

Как говорит Удзава, главный инженер Икута решил взять запрос на создание прототипа и доказать, что, хотя Япония и проиграла войну Америке, она всё ещё обладает передовыми технологиями. По-видимому, он при этом подумал, что разработанная им вспененная резина с закрытыми порами может оказаться полезной для этой задачи.

Рождение пляжных сандалий из натурального каучука

Процесс создания прототипов оказался чрезвычайно сложным. Ремешки натирали пальцы ног и вызывали боль, а губчатый материал имел сильный запах аммиака, который некоторым напоминал запах рыбы. Поскольку у жителей Запада и у японцев разная высота подъёма стопы, ширина стопы и длина пальцев, были созданы деревянные колодки, которые много раз совершенствовали.



Деревянная колодка, которую спроектировал Пастин. В ней есть прорезь для ремешка (предоставлено компанией «Найгай гому»)

Как рассказал Удзава, в ходе разработки обнаружили, что американцам удобнее носить сандалии с тонкими высокими перемычками между пальцами. Кроме того, в отличие от традиционных японских сандалий, у которых перемычки расположены под прямым углом, их модифицировали так, чтобы они плотно прилегали на всём протяжении от пальцев до подъёма стопы. Область пятки сделали на 2-3 миллиметра толще, создавая небольшой наклон, облегчающий ходьбу. Если японские традиционные сандалии идентичны и не имеют вариантов для правой и левой стороны, то резиновые сандалии спроектировали так, чтобы они соответствовали контурам левой и правой стопы.

Таким образом, в 1952 году появились первые в мире пляжные сандалии. Пастин назвал их Beachwalks. Когда в 1955 году он начал их экспортировать, такие сандалии быстро завоевали популярность – на следующий год после начала продаж на Гавайях за месяц продавали около 100 000 пар.

Удзава говорит, что, насколько ему известно, Пастин был очень рад такому успеху и каждый год присылал в компанию рождественские открытки с выражениями благодарности, и их дружеские отношения продолжались много лет.



Сандалии Beachwalk компании «Найгай гому»; дизайн логотипа не менялся с момента начала выпуска сандалий

После огромного успеха за рубежом компания начала продавать свою продукцию в Японии под названием Blue Diamond. Для этого их вновь модифицировали – например, расширили подошву, чтобы она лучше подходила для ног японцев.

Как говорит Удзава, одним из первых, кто начал продавать эту продукцию, стал магазин «Гэмбэй сётэн» в городе Хаяма в префектуре Канагава. Сейчас версия для внутреннего рынка называется Beachwalk, и такие сандалии до сих пор продаются в «Магазине пляжных сандалий Гэмбэй». Пляжные сандалии компании «Найгай гому» были самыми первыми в мире, при этом методы производства и материалы практически не изменились – настолько хорошо они были спроектированы уже тогда.

Сейчас в продаже можно найти бесчисленное разнообразие шлёпанцев, в том числе очень недорогие. В чём разница между этими товарами и Beachwalk?



Пляжные сандалии с более толстой подошвой в области пятки

Удзава объясняет, что многие пляжные сандалии сейчас изготавливаются из полиуретана или пластика, но сандалии Beachwalk сделаны из натурального каучука, что обеспечивает их привлекательность – они приятны на ощупь. Поначалу эти сандалии могут показаться немного жестковатыми, но чем дольше вы их носите, тем больше они принимают форму вашей стопы, и именно поэтому их также называют «сандалиями, которые растут вместе с вами».

Сандалии Beachwalk предназначены не только для летнего сезона, при этом их нужно разнашивать. Многие давние поклонники сандалий Beachwalk покупают новую пару каждый год, другие пользуются ими как домашними тапочками, а кто-то использует несколько пар одновременно, чтобы всегда иметь под рукой удобную пару по ноге.

В настоящее время сандалии Beachwalk производятся на фабрике на Филиппинах и продолжают продаваться в различных странах мира, включая страны Азии. Всего существует 31 цветовая вариация, включая Beachwalk Regular с белой верхней и коричневой нижней частью подошвы, а также Multicolor с трехслойной подошвой. Два года назад были добавлены пять новых цветов.

Удзава говорит: «Это наш традиционный товар, который мы очень ценим. Он по-прежнему остаётся отличным продуктом, но мы хотим ещё больше повысить ценность бренда, используя социальные сети и другие платформы».



Некоторые модели пляжных сандалий, производимых компанией «Найгай гому»

Тренировка мышц ног при ходьбе

Ношение таких сандалий, которые нужно удерживать пальцами ног, помогает поддерживать тонус мышц, участвующих в ходьбе, это укрепляет мышцы подошв и пальцев ног. Удзава говорит, что в последнее время по-новому оценивают пользу ношения традиционных японских сандалий, которые удерживаются на ноге таким способом.

По его словам, у модели Beachwalk задняя сторона утолщена для удобства ходьбы, а благодаря возможности крепко сцепляться с землёй всей поверхностью стопы она помогает ходить максимально естественным для человека способом. Он выразил надежду на то, что дальнейшие исследования в этой области помогут разработать обувь для медицинских целей.

Разработанные американским дизайнером и японским инженером вскоре после окончания войны пляжные сандалии практически в том же виде сохраняют популярность во всём мире и спустя более 70 лет, являясь прекрасным примером того, как дружба и сотрудничество приводят к успеху и помогают улучшить жизнь людей.

*Фотографии Ёсино Таитиро из редакционного отдела nippon.com, если не указано другое

Фотография к заголовку: ФотоAC