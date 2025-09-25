Гэта и дзори: традиционная японская обувь

Жизнь Японии в фотографиях

Гэта и дзори – это виды традиционной обуви, которую носят в Японии уже много веков.

Обувь на подставках

Гэта – разновидность традиционной японской деревянной обуви с тканевым ремешком, продеваемым между большим и вторым пальцами ног. Снизу обычно имеются две подставки, которые называются ха, «зубцы», благодаря которым нога возвышается над землёй и не пачкается уличной грязью. На мощёной поверхности деревянные «зубцы» издают характерный цокающий звук.

Сегодня гэта часто носят с летней одеждой юката – например, во время пребывания в японской гостинице рёкан или во время поездок на летние праздники.

Дзори – это похожий на гэта тип традиционной японской обуви, но изготовленный из более мягкого материала – например, пробки, и без «зубцов» на подошве. Гэта обычно считаются частью повседневной уличной одежды, тогда как дзори носят с одеждой для визитов и других официальных мероприятий.



Гэта (слева) и дзори (справа) (© Pixta)

Фотография к заголовку: © Pixta

