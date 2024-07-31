Изучаем основы японского этикета
Входя в дом, нужно снимать обувь, прежде чем вступить в священное жилое пространство: структура японского дома и правила этикета, уберегающие от проникновения ритуальной нечистоты
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Климат Японии и характеристики японских домов
Японский обычай снимать обувь у входа в жилые дома, гостиницы, храмы и рестораны сейчас хорошо известен за рубежом. Поскольку повседневная жизнь людей в Японии издавна происходила на полу, на полу сидели во время приёма пищи и спали, расстилая на полу футон, строгий запрет на ношение обуви в доме укоренился ещё в древности.
Обычай снимать обувь в помещении существует и в других странах. Однако следует отметить связанную с этим характерную особенность японских домов – наличие ступени, отделяющей внутреннюю жилую зону от гэнкан дома, или татаки, то есть места сразу за входом, где снимают обувь.
Названия каждой части входа
- Гэнкан дома, или татаки – место, где разуваются и обуваются;
- Агарикамати, «перемычка-подъём» – вход в жилое пространство, приподнятый над уровнем гэнкан дома и отделяющий «внутреннюю» часть дома от «внешней». Это возвышение препятствует попаданию в дом пыли, на него также садятся, когда обуваются или разуваются;
- Сикидай – ступенька перед агарикамати, которую устраивают для удобства, если внутреннее пространство дома расположено значительно выше гэнкан дома;
- Прихожая гэнкан хо-ру – место, где надевают тапочки.
В Японии, где лето жаркое и влажное, а зима сухая, с давних времён строят деревянные дома, которые рассчитаны на высокую влажность. Чтобы избежать повреждения древесины от влаги, пол приподнят над землёй, и у входа в жилую часть дома образуется ступенька агарикамати, которая часто выполняет и декоративную функцию.
Даже в многоквартирных домах, где конструктивно не требуется поднимать пол, его часто поднимают, обозначая место для снятия обуви – можно сказать, что так проявляется стремление к чистоте, люди не хотят, чтобы грязь попала в дом. Подобно воротам тории в святилищах, прихожая гэнкан при входе в дом является своего рода психологическим защитным барьером.
Если заходящий в дом человек не является близким знакомым или если кто-то приходит по делу, которое не займёт много времени, то с ним общаются в прихожей, не приглашая внутрь дома. Таким образом, гэнкан служит одним из мест приёма посетителей, поэтому в некоторых домах стены или обувной шкаф украшают картинами, фотографиями или цветами.
Защита от грязи
Отправляясь куда-то с визитом, лучше не заходить во внутреннее пространство босиком, чтобы не занести грязь. Летом, когда многие люди ходят в сандалиях, стоит на всякий случай иметь в сумке и носки, чтобы не нарушать этикет, если вдруг придётся заходить туда, где нужно снимать обувь. В старину, когда были распространены сандалии варадзи и дзори, посетители мыли ноги на пространстве дома (土間) перед входом и надевали чистые носки таби.
При входе также стоит снимать верхнюю одежду – куртку или пальто, чтобы избежать попадания грязи извне дома. Из тех же соображений подарки вынимают из платка фуросики или из сумки, прежде чем внести в дом, и уже в комнате уважительно отдают их из рук в руки. В случае с живыми растениями в горшках или сырыми продуктами их следует отдавать в прихожей, чтобы избежать попадания грязи и запахов в гостиную.
Когда снимаете и надеваете обувь, помогайте себе руками, и старайтесь не оборачиваться задом к человеку, который приветствует или провожает вас.
Как снять обувь при входе
- Снимите обувь с ноги, дальней от человека, который вас встречает (если вы зашатаетесь в процессе, вас не качнёт на него);
- Снимая обувь, не наступайте на пятки обуви и при необходимости используйте руки; не оборачивайтесь спиной к встречающему;
- Если вам трудно нагибаться, чтобы снимать обувь, извинитесь и присядьте на ступеньку агарикамати. Садитесь немного наискось, чтобы не оборачиваьбся к встречающему задом;
- Взойдя обеими ногами на агарикомати, встаньте на колени так, чтобы не повернуться к встречающему задом. Одной рукой поверните обувь носками к выходу и поставьте к краю, удалённому от встречающего, или рядом с обувным ящиком;
- Если для вас подготовили тапочки, наденьте их.
Во время ухода
- Выйдя в гэнкан, снимите тапочки, не оборачиваясь к внутренней части, и обуйтесь.
- Обувшись, поверните тапочки носками в сторону внутренней части дома и поставьте их в стороне от провожающего вас человека.
Двери в Японии открываются наружу – не проявляется ли в этом чувство безопасности?
Если двери открываются наружу, то их петли оказываются на внешней стороне, и в дом легко проникнуть, если их сломать. Открывающиеся внутрь двери легче заблокировать телом или тяжёлыми предметами, поэтому из соображений безопасности во многих странах мира предпочтительным выбором являются именно такие двери. Однако в Японии место перед дверью служит для того, чтобы обуваться и разуваться, у людей нет другого выбора, кроме как открывать обувь наружу, чтобы было место, чтобы надеть и снять обувь, но, к счастью, это доказывает, что в стране настолько безопасно, что нет проблем с открытием обуви наружу.
Раздвижные двери, которые когда-то были в большинстве японских домов, могут показаться ещё большей беспечностью. Дело в том, что в старину люди поддерживали тесные отношения со своими соседями, и нередко из дома уходили, сообщив об уходе соседям и не запирая дверей. Более того, нередко окна и двери оставляли открытыми, чтобы проветрить.
Удивительной чертой японской культуры является то, что, с одной стороны, у входа пространство чётко разделено на «внутри» и «снаружи», и одновременно люди считали близкими знакомыми тех, кто живёт в двух соседних домах и трёх домах напротив на противоположной стороне улицы.
Руководство при написании: Сибадзаки Наото
Доцент Высшей школы Университета Гифу. Специализируется на исследованиях систем обучения этикету с психологической точки зрения, а также стремится предоставлять рекомендации преподавателям этикета. Он также занимается подготовкой инструкторов в качестве мастера (со-сихан) этикета школы Огасавара-рю.
Иллюстрации: Сато Тадаси
Текст: редакционный отдел Nippon.com
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Чему родители в Японии хотят научить своих детей? Результат опроса
- Утива и сэнсу: японские веера
- Особый железнодорожный этикет в Японии: очередь на посадку в вагон и запрет на телефонные разговоры
- Палочки для еды: словарь недопустимых действий за столом в Японии
- Неудобства в поездах: японцы жалуются на людей с рюкзаками
- Огасавара Киёмото: преподаватель Пути воина
- Почему японцы едят лапшу с хлюпаньем?