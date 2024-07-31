Входя в дом, нужно снимать обувь, прежде чем вступить в священное жилое пространство: структура японского дома и правила этикета, уберегающие от проникновения ритуальной нечистоты

Изучаем основы японского этикета

Путеводительпо Японии

В рамках этой серии статей мы хотели бы выйти за пределы просто практических инструкций, касающихся различных японских нравов и обычаев, и показать их развитие с момента их возникновения. В этой статье мы поговорим об обычаях, связанных со входом в дом, в том числе о том, что обувь снимают в прихожей, и о дверях, которые открываются вовнутрь.

Климат Японии и характеристики японских домов

Японский обычай снимать обувь у входа в жилые дома, гостиницы, храмы и рестораны сейчас хорошо известен за рубежом. Поскольку повседневная жизнь людей в Японии издавна происходила на полу, на полу сидели во время приёма пищи и спали, расстилая на полу футон, строгий запрет на ношение обуви в доме укоренился ещё в древности.

Обычай снимать обувь в помещении существует и в других странах. Однако следует отметить связанную с этим характерную особенность японских домов – наличие ступени, отделяющей внутреннюю жилую зону от гэнкан дома, или татаки, то есть места сразу за входом, где снимают обувь.

Названия каждой части входа

Вход в дом (PIXTA) Гэнкан дома, или татаки – место, где разуваются и обуваются; Агарикамати, «перемычка-подъём» – вход в жилое пространство, приподнятый над уровнем гэнкан дома и отделяющий «внутреннюю» часть дома от «внешней». Это возвышение препятствует попаданию в дом пыли, на него также садятся, когда обуваются или разуваются; Сикидай – ступенька перед агарикамати, которую устраивают для удобства, если внутреннее пространство дома расположено значительно выше гэнкан дома; Прихожая гэнкан хо-ру – место, где надевают тапочки.

В Японии, где лето жаркое и влажное, а зима сухая, с давних времён строят деревянные дома, которые рассчитаны на высокую влажность. Чтобы избежать повреждения древесины от влаги, пол приподнят над землёй, и у входа в жилую часть дома образуется ступенька агарикамати, которая часто выполняет и декоративную функцию.

Даже в многоквартирных домах, где конструктивно не требуется поднимать пол, его часто поднимают, обозначая место для снятия обуви – можно сказать, что так проявляется стремление к чистоте, люди не хотят, чтобы грязь попала в дом. Подобно воротам тории в святилищах, прихожая гэнкан при входе в дом является своего рода психологическим защитным барьером.

Если заходящий в дом человек не является близким знакомым или если кто-то приходит по делу, которое не займёт много времени, то с ним общаются в прихожей, не приглашая внутрь дома. Таким образом, гэнкан служит одним из мест приёма посетителей, поэтому в некоторых домах стены или обувной шкаф украшают картинами, фотографиями или цветами.



Обувной шкаф может служить и подставкой для декоративных предметов (PIXTA)

Защита от грязи

Отправляясь куда-то с визитом, лучше не заходить во внутреннее пространство босиком, чтобы не занести грязь. Летом, когда многие люди ходят в сандалиях, стоит на всякий случай иметь в сумке и носки, чтобы не нарушать этикет, если вдруг придётся заходить туда, где нужно снимать обувь. В старину, когда были распространены сандалии варадзи и дзори, посетители мыли ноги на пространстве дома (土間) перед входом и надевали чистые носки таби.

При входе также стоит снимать верхнюю одежду – куртку или пальто, чтобы избежать попадания грязи извне дома. Из тех же соображений подарки вынимают из платка фуросики или из сумки, прежде чем внести в дом, и уже в комнате уважительно отдают их из рук в руки. В случае с живыми растениями в горшках или сырыми продуктами их следует отдавать в прихожей, чтобы избежать попадания грязи и запахов в гостиную.

Когда снимаете и надеваете обувь, помогайте себе руками, и старайтесь не оборачиваться задом к человеку, который приветствует или провожает вас.

Как снять обувь при входе

Иллюстрация Сато Тадаси Снимите обувь с ноги, дальней от человека, который вас встречает (если вы зашатаетесь в процессе, вас не качнёт на него);

Снимая обувь, не наступайте на пятки обуви и при необходимости используйте руки; не оборачивайтесь спиной к встречающему;

Если вам трудно нагибаться, чтобы снимать обувь, извинитесь и присядьте на ступеньку агарикамати. Садитесь немного наискось, чтобы не оборачиваьбся к встречающему задом;

Взойдя обеими ногами на агарикомати, встаньте на колени так, чтобы не повернуться к встречающему задом. Одной рукой поверните обувь носками к выходу и поставьте к краю, удалённому от встречающего, или рядом с обувным ящиком;

Если для вас подготовили тапочки, наденьте их. Во время ухода Выйдя в гэнкан, снимите тапочки, не оборачиваясь к внутренней части, и обуйтесь.

Обувшись, поверните тапочки носками в сторону внутренней части дома и поставьте их в стороне от провожающего вас человека.

Двери в Японии открываются наружу – не проявляется ли в этом чувство безопасности?

Если двери открываются наружу, то их петли оказываются на внешней стороне, и в дом легко проникнуть, если их сломать. Открывающиеся внутрь двери легче заблокировать телом или тяжёлыми предметами, поэтому из соображений безопасности во многих странах мира предпочтительным выбором являются именно такие двери. Однако в Японии место перед дверью служит для того, чтобы обуваться и разуваться, у людей нет другого выбора, кроме как открывать обувь наружу, чтобы было место, чтобы надеть и снять обувь, но, к счастью, это доказывает, что в стране настолько безопасно, что нет проблем с открытием обуви наружу.



Японцы не боятся жить с дверьми, открывающимися наружу (PIXTA)

Раздвижные двери, которые когда-то были в большинстве японских домов, могут показаться ещё большей беспечностью. Дело в том, что в старину люди поддерживали тесные отношения со своими соседями, и нередко из дома уходили, сообщив об уходе соседям и не запирая дверей. Более того, нередко окна и двери оставляли открытыми, чтобы проветрить.

Удивительной чертой японской культуры является то, что, с одной стороны, у входа пространство чётко разделено на «внутри» и «снаружи», и одновременно люди считали близкими знакомыми тех, кто живёт в двух соседних домах и трёх домах напротив на противоположной стороне улицы.



Раньше в японских домах для вентиляции использовались раздвижные двери из дерева и бумаги

Руководство при написании: Сибадзаки Наото

Доцент Высшей школы Университета Гифу. Специализируется на исследованиях систем обучения этикету с психологической точки зрения, а также стремится предоставлять рекомендации преподавателям этикета. Он также занимается подготовкой инструкторов в качестве мастера (со-сихан) этикета школы Огасавара-рю.

Иллюстрации: Сато Тадаси

Текст: редакционный отдел Nippon.com

Фотография к заголовку: PIXTA

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