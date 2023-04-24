Особый железнодорожный этикет в Японии: очередь на посадку в вагон и запрет на телефонные разговоры

Особый железнодорожный этикет в Японии: очередь на посадку в вагон и запрет на телефонные разговорыОбщество Культура
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Особый японский железнодорожный этикет, который может озадачить иностранцев
В Японии поезда ходят по расписанию настолько пунктуально, что в поезде делаются объявления даже в случае задержки на одну минуту. Безопасность тоже на высоте, и можно без проблем во время поездки поставить багаж на полку или подремать. Иностранные посетители Японии высоко ценят такое удобство и безопасность, но их часто смущают существующие здесь особые правила железнодорожного этикета, которые в том числе и обеспечивают комфорт.
Например, немного найдётся стран, где в поездах настоятельно рекомендуют воздерживаться от разговоров по телефону. Существуют местные правила, характерные для городских районов Японии, где поезда часто бывают переполнены. Люди выстраиваются в очередь на платформе, оставляя пустое пространство там, где будут открываться двери, и после прибытия поезда пропускают тех, кто из него выходит. Стоящие перед дверью в поезде при остановке выходят на платформу, чтобы выпустить выходящих, чтобы потом снова зайти и ехать дальше до своей станции.
Такой этикет не определяется законами или официальными правилами, и бывает, что неподобающим образом могут вести себя и жители Японии, не говоря уже о не знакомых с правилами этикета иностранцах.
Здесь мы представим те правила хороших манер, которые японские пассажиры считают наиболее важными, согласно статистике Японской ассоциации частных железных дорог, в которую входят 72 частные железнодорожные компании по всей стране.
Первые десять неприятных для окружающих способов поведения на вокзалах и в поездах (2022 г.)
|1
|Сидеть, раздвинув или вытянув ноги
|34,3%
|2
|Шумный разговор, веселье
|33,9%
|3
|Неправильная посадка и высадка (загораживание дверей и т. п.)
|27,0%
|4
|Мешающий багаж (рюкзак за спиной, размещение багажа на сиденье и т. п.)
|24,0%
|5
|Кашлять и чихать, не обращая внимания на окружающих
|22,3%
|6
|Использование смартфонов (просмотр на ходу, оперирование смартфоном в переполненном вагоне и т. п.)
|18,7%
|6
|Оставлять мусор, пластиковые бутылки и т.
|18,7%
|8
|Езда в нетрезвом виде
|15,9%
|9
|Нарушение правил пользования местами для инвалидов, беременных и т. п.
|14,4%
|10
|Просачивание звука из наушников
|13,7%
Источник: Японская ассоциация частных железных дорог (3305 респондентов, возможно до трёх ответов)
Рейтинг неприятных действий немного меняется каждый год, но в основном верхние места занимают одни и те же способы поведения. Относительно поведения при посадке и высадке более половины респондентов ответили, что их раздражает, когда люди заходят и стоят у дверей, хотя при этом доля ответов «Заходят в поезд, не дожидаясь выхода людей» или «Лезет на посадку без очереди» была низкой – можно предположить, что правила очерёдности при посадке и высадке прочно установились в обществе.
В 1999 году, когда опрос проводился впервые, на первом месте было «Использование мобильных телефонов». Даже сейчас, когда массово стали пользоваться смартфонами, они по-прежнему входят в первую десятку, однако когда-то основной причиной неудобств называли звуки – рингтоны и голос говорящего по телефону, а сейчас преобладают неудобства от людей, использующих смартфон на ходу – это не только мешает окружающим, но опасно.
Ответ «Кашлять и чихать, не обращая внимания на окружающих» занимает высокие места в рейтинге четвёртый год подряд. Кроме того, в опросе 2022 г. на вопрос «Что вас беспокоит при использовании поездов в связи с пандемией коронавируса» чаще всего отвечали «Когда не носят маску», «Разговаривают с окружающими», «Вентиляция в вагоне», «Расстояние от людей рядом» и т. п. Было много ответов, касающихся «трёх видов тесноты» (3密, саммицу), то есть тесных помещений, тесных скоплений людей и тесных контактов. Это не имеет отношения к беспокоящему поведению, но всё же следует иметь в виду и это, чтобы избежать ненужных неприятностей.
Обучающие плакаты в форме гравюр укиё-э
Частные железнодорожные компании для улучшения качества своих услуг пользуются результатами опросов Японской ассоциации частных железных дорог. Частью этих усилий являются «плакаты по воспитанию манер», размещённые на станциях и в поездах, а в последнее время стало больше плакатов, предназначенных иностранцам, посещающим Японию.
К примеру, за рубежом большое количество откликов получила серия плакатов «Картины раздражающего поведения в поездах», выпущенная Seibu Railway в 2016 году. Сцены такого поведения там иллюстрируются изображениями актёров Кабуки и куртизанок ойран.
Плакаты быстро получили широкую известность в социальных сетях, и стали приходить вопросы о том, нет ли таких открыток, а тайваньская школа внеклассного обучения (дзюку) прислала запрос о возможности разместить плакаты в составе обучающих материалов по японскому языку. В 2019 году они были выставлены в Музее Виктории и Альберта в Великобритании как «прекрасные произведения, в которых гармонично сочетаются традиционная и современная Япония».
Стратегия компании заключалась в том, чтобы расширить целевую аудиторию изначально предназначенных для пользующихся железной дорогой детей на иностранных туристов, и она увенчалась успехом.
Интересные проекты Токийского метрополитена
Транспортный отдел токийской администрации, который управляет токийским муниципальным метрополитеном (Toei Subway), на плакатах к английским пояснениям добавляет перевод на упрощённый китайский и корейский языки.
В 2017 году, когда началась активная поддержка многоязычных услуг, общественное внимание привлекла серия плакатов «Мировой художественный музей хороших манер», пародирующая известные картины. Человек из «Крика» Мунка оказывается торопливым пассажиром, который застрял в дверях, а «Девушка с жемчужной серёжкой» Вермеера держит рюкзак перед собой, чтобы не мешать другим пассажирам, и оглядывается на человека, который нечаянно толкнул её своим рюкзаком, который он не снял со спины. Такие игривые интерпретации очень неожиданны для столичного метро.
Есть и другая оригинальная и лёгкая для понимания серия плакатов «Так же, как и…», в которой используются образные метафоры для изображения ситуаций, происходящих на вокзалах и в поездах.
Изысканный дизайн Tokyo Metro
Метро Токио (Tokyo Metro), перевозящая наибольшее количество пассажиров среди частных железных дорог, ежемесячно вывешивает плакаты с правилами хороших манер в течение полувека начиная с 1974 года, когда компания ещё называлась Eidan. Среди ранних шедевров особенно известным стал плакат «Великий диктатор» (1976), который создал знаменитый мастер графического дизайна Кавакита Хидэя. Это пародийное произведение, в котором Чаплин из фильма «Великий диктатор» занимает сиденье, широко расставив ноги.
Такой подход, при котором зрителю не указывают в приказном тоне, а стараются вызвать заинтересованность, и в наши дни используют при создании плакатов по этикету.
Хорошим примером плакатов с использованием типографики является серия «Насколько приятны ваши манеры?» (2016). В каждом плакате представлена интерпретация одного иероглифа, что позволяет мгновенно передать сообщение, а также это может привлечь внимание иностранцев.
В серии GOOD MANNERS, GOOD TOKYO! 2018 года использована интересная подача – тут, наоборот, показаны повседневные сцены в поезде с точки зрения иностранца, и плакаты призывают вести себя так, чтобы токийскими манерами можно было гордиться.
Плакаты несут сообщения, которые легко понять и взрослым, и детям, и иностранным пользователям транспорта. Для улучшения нравов железнодорожные компании продолжают придумывать интересные картинки лозунги, идя в ногу со временем.
Сбор материала и текст: редакция Nippon.com