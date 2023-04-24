Особый железнодорожный этикет в Японии: очередь на посадку в вагон и запрет на телефонные разговоры

В японских поездах действуют особенные правила хороших манер – чтобы сесть в вагон, люди выстраиваются в очередь, а во время поезки стараются воздерживаться от разговоров. В последние годы перед пандемией быстро росло количество иностранных туристов, в связи с чем железнодорожные компании стараются создать просветительские плакаты, по которым можно сразу же уяснить правила поведения в поезде.

Особый японский железнодорожный этикет, который может озадачить иностранцев

В Японии поезда ходят по расписанию настолько пунктуально, что в поезде делаются объявления даже в случае задержки на одну минуту. Безопасность тоже на высоте, и можно без проблем во время поездки поставить багаж на полку или подремать. Иностранные посетители Японии высоко ценят такое удобство и безопасность, но их часто смущают существующие здесь особые правила железнодорожного этикета, которые в том числе и обеспечивают комфорт.

Например, немного найдётся стран, где в поездах настоятельно рекомендуют воздерживаться от разговоров по телефону. Существуют местные правила, характерные для городских районов Японии, где поезда часто бывают переполнены. Люди выстраиваются в очередь на платформе, оставляя пустое пространство там, где будут открываться двери, и после прибытия поезда пропускают тех, кто из него выходит. Стоящие перед дверью в поезде при остановке выходят на платформу, чтобы выпустить выходящих, чтобы потом снова зайти и ехать дальше до своей станции.

Такой этикет не определяется законами или официальными правилами, и бывает, что неподобающим образом могут вести себя и жители Японии, не говоря уже о не знакомых с правилами этикета иностранцах.

Здесь мы представим те правила хороших манер, которые японские пассажиры считают наиболее важными, согласно статистике Японской ассоциации частных железных дорог, в которую входят 72 частные железнодорожные компании по всей стране.



Плакат, изображающий шесть худших способов поведения из «Рейтинга неприятного поведения на станциях и в поездах» за 2020 и 2021 годы (слева направо; (изображение предоставлено Японской ассоциацией частных железных дорог)

Первые десять неприятных для окружающих способов поведения на вокзалах и в поездах (2022 г.)

1 Сидеть, раздвинув или вытянув ноги 34,3% 2 Шумный разговор, веселье 33,9% 3 Неправильная посадка и высадка (загораживание дверей и т. п.) 27,0% 4 Мешающий багаж (рюкзак за спиной, размещение багажа на сиденье и т. п.) 24,0% 5 Кашлять и чихать, не обращая внимания на окружающих 22,3% 6 Использование смартфонов (просмотр на ходу, оперирование смартфоном в переполненном вагоне и т. п.) 18,7% 6 Оставлять мусор, пластиковые бутылки и т. 18,7% 8 Езда в нетрезвом виде 15,9% 9 Нарушение правил пользования местами для инвалидов, беременных и т. п. 14,4% 10 Просачивание звука из наушников 13,7%

Источник: Японская ассоциация частных железных дорог (3305 респондентов, возможно до трёх ответов)

Рейтинг неприятных действий немного меняется каждый год, но в основном верхние места занимают одни и те же способы поведения. Относительно поведения при посадке и высадке более половины респондентов ответили, что их раздражает, когда люди заходят и стоят у дверей, хотя при этом доля ответов «Заходят в поезд, не дожидаясь выхода людей» или «Лезет на посадку без очереди» была низкой – можно предположить, что правила очерёдности при посадке и высадке прочно установились в обществе.

В 1999 году, когда опрос проводился впервые, на первом месте было «Использование мобильных телефонов». Даже сейчас, когда массово стали пользоваться смартфонами, они по-прежнему входят в первую десятку, однако когда-то основной причиной неудобств называли звуки – рингтоны и голос говорящего по телефону, а сейчас преобладают неудобства от людей, использующих смартфон на ходу – это не только мешает окружающим, но опасно.

Ответ «Кашлять и чихать, не обращая внимания на окружающих» занимает высокие места в рейтинге четвёртый год подряд. Кроме того, в опросе 2022 г. на вопрос «Что вас беспокоит при использовании поездов в связи с пандемией коронавируса» чаще всего отвечали «Когда не носят маску», «Разговаривают с окружающими», «Вентиляция в вагоне», «Расстояние от людей рядом» и т. п. Было много ответов, касающихся «трёх видов тесноты» (3密, саммицу), то есть тесных помещений, тесных скоплений людей и тесных контактов. Это не имеет отношения к беспокоящему поведению, но всё же следует иметь в виду и это, чтобы избежать ненужных неприятностей.

Обучающие плакаты в форме гравюр укиё-э



Серия «Картины раздражающего поведения в поездах». Слева – спящий, сидящий с раздвинутыми ногами и женщина, делающая макияж, мешают пассажирам сесть на свободные места; справа – человек, увлёкшись смартфоном, загораживает двери (изображение предоставлено Seibu Railway)

Частные железнодорожные компании для улучшения качества своих услуг пользуются результатами опросов Японской ассоциации частных железных дорог. Частью этих усилий являются «плакаты по воспитанию манер», размещённые на станциях и в поездах, а в последнее время стало больше плакатов, предназначенных иностранцам, посещающим Японию.

К примеру, за рубежом большое количество откликов получила серия плакатов «Картины раздражающего поведения в поездах», выпущенная Seibu Railway в 2016 году. Сцены такого поведения там иллюстрируются изображениями актёров Кабуки и куртизанок ойран.

Плакаты быстро получили широкую известность в социальных сетях, и стали приходить вопросы о том, нет ли таких открыток, а тайваньская школа внеклассного обучения (дзюку) прислала запрос о возможности разместить плакаты в составе обучающих материалов по японскому языку. В 2019 году они были выставлены в Музее Виктории и Альберта в Великобритании как «прекрасные произведения, в которых гармонично сочетаются традиционная и современная Япония».

Стратегия компании заключалась в том, чтобы расширить целевую аудиторию изначально предназначенных для пользующихся железной дорогой детей на иностранных туристов, и она увенчалась успехом.

Интересные проекты Токийского метрополитена



«Крик» Мунка в виде человека, застрявшего в дверях из-за торопливости при посадке (и



Пассажир рюкзаком толкнул «Девушку с жемчужной серёжкой» (изображение предоставлено транспортным отделом токийской администрации)

Транспортный отдел токийской администрации, который управляет токийским муниципальным метрополитеном (Toei Subway), на плакатах к английским пояснениям добавляет перевод на упрощённый китайский и корейский языки.

В 2017 году, когда началась активная поддержка многоязычных услуг, общественное внимание привлекла серия плакатов «Мировой художественный музей хороших манер», пародирующая известные картины. Человек из «Крика» Мунка оказывается торопливым пассажиром, который застрял в дверях, а «Девушка с жемчужной серёжкой» Вермеера держит рюкзак перед собой, чтобы не мешать другим пассажирам, и оглядывается на человека, который нечаянно толкнул её своим рюкзаком, который он не снял со спины. Такие игривые интерпретации очень неожиданны для столичного метро.

Есть и другая оригинальная и лёгкая для понимания серия плакатов «Так же, как и…», в которой используются образные метафоры для изображения ситуаций, происходящих на вокзалах и в поездах.



Использование смартфона на ходу на платформе так же опасно, как и в джунглях, полных диких животных (изображение предоставлено транспортным отделом токийской администрации)



Приглашение сесть на приоритетное место для травмированного человека так же приятно, как попасть в оазис в пустыне (изображение предоставлено транспортным отделом токийской администрации)

Изысканный дизайн Tokyo Metro

Метро Токио (Tokyo Metro), перевозящая наибольшее количество пассажиров среди частных железных дорог, ежемесячно вывешивает плакаты с правилами хороших манер в течение полувека начиная с 1974 года, когда компания ещё называлась Eidan. Среди ранних шедевров особенно известным стал плакат «Великий диктатор» (1976), который создал знаменитый мастер графического дизайна Кавакита Хидэя. Это пародийное произведение, в котором Чаплин из фильма «Великий диктатор» занимает сиденье, широко расставив ноги.

Такой подход, при котором зрителю не указывают в приказном тоне, а стараются вызвать заинтересованность, и в наши дни используют при создании плакатов по этикету.



Серия «Насколько приятны ваши манеры?», в дизайне которой использованы иероглифы (предоставлено Фондом культуры метро)

Хорошим примером плакатов с использованием типографики является серия «Насколько приятны ваши манеры?» (2016). В каждом плакате представлена интерпретация одного иероглифа, что позволяет мгновенно передать сообщение, а также это может привлечь внимание иностранцев.

В серии GOOD MANNERS, GOOD TOKYO! 2018 года использована интересная подача – тут, наоборот, показаны повседневные сцены в поезде с точки зрения иностранца, и плакаты призывают вести себя так, чтобы токийскими манерами можно было гордиться.

Плакаты несут сообщения, которые легко понять и взрослым, и детям, и иностранным пользователям транспорта. Для улучшения нравов железнодорожные компании продолжают придумывать интересные картинки лозунги, идя в ногу со временем.



Плакаты из серии GOOD MANNERS, GOOD TOKYO! изображает манеры японских пользователей транспорта с точки зрения иностранцев, посещающих Японию (предоставлено Фондом культуры метро)

Сбор материала и текст: редакция Nippon.com