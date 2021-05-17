Куртизанки Эдо: Китагава Морисада и его труды (часть 9)Культура История
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- Первая часть статьи о «Морисада манко»
- Вторая часть статьи о «Морисада манко»
- Третья часть статьи о «Морисада манко»
- Четвёртая часть статьи о «Морисада манко»
- Пятая часть статьи о «Морисада манко»
- Шестая часть статьи о «Морисада манко»
- Седьмая часть статьи о «Морисада манко»
- Восьмая часть статьи о «Морисада манко»
Разница между куртизанками ойран и таю
В каждом из трёх крупнейших городов – Киото, Осака и Эдо – были кварталы развлечений юкаку, официально признанные сёгунатом. В Киото это Симабара, в Осаке – Симмати, а в Эдо – Ёсивара. Морисада, выросший в регионе Камигата, возможно, был знаком с кварталами Симабара и Симмати, но Ёсивара для него была внове. Приехав в Эдо, он смог увидеть особый мир Ёсивары, который отличался от того, что он видел в регионе Кэйхан, где находятся Осака и Киото.
Сначала Морисада обращает внимание на различия между лучшими куртизанками Кэйхан и Ёсивары, показывая их на иллюстрациях с комментариями.
На иллюстрации справа – «Изображение нынешних куртизанок таю Симабары в Киото и Симмати в Осаке», слева – «Нынешние куртизанки Ёсивары в Эдо». И те, и другие блистают роскошью, но манера ношения пояса оби, стиль причёски, гребни куси и заколки кандзаси различаются на западе и востоке страны. Морисада подробно описывает эту разницу с помощью иллюстраций и пояснений.
В Симабара и Симмати куртизанок высшего ранга называли таю, в Ёсиваре – ойран. Эти названия часто путают, оба они относятся к «девам веселья» высшего разряда районов развлечений юкаку, и изначально во всех трёх городах их называли словом таю. Однако в Ёсиваре количество таю постепенно сходило на нет, и они практически исчезли в годы Хорэки (1751-1764).
Согласно одной из теорий, куртизанки более низкого разряда называли коллег высшего ранга ойра-но токоро но онээ-сан, «старшая сестрица из нашего заведения», что постепенно превратилось в ойран.
Точное происхождение слова неизвестно, но ойран в Ёсиваре занимают место таю, тогда как в Киото и Осаке сохранилось прежнее название таю.
Морисада, похоже, хорошо знаком с ситуацией и поясняет: «(В Эдо тоже) в старину их называли таю, а сейчас записывают как 花魁, что читается как ойран».
Девушки, сопровождавшие таю и ойран, тоже назывались по-разному. Когда таю и ойран выходили на улицу (правда, только в пределах квартала развлечений), в Киото и Осаке их сопровождали молодые куртизанки хикифунэ, «лодка на буксире», а в Эдо – девушки комуро по названию детской причёски.
В роли хикифунэ выступали девушки-синдзо подросткового возраста, о которых мы расскажем ниже, а камуро выбирали из девочек, в малолетстве проданных в квартал развлечений и подававших надежды на успешную карьеру в качестве популярной куртизанки, они воспитывались при ойран, где их учили изящному обхождению и манерам, читать и писать.
Различались способы завязывания поясов-оби. И таю, и ойран завязывали пояс спереди, это означало их статус как «жены на одну ночь», но у таю узел расширялся в стороны, напоминая иероглиф «сердце» (心) с намёком, что найти путь к сердцу девушки непросто. Ойран оставляли концы оби свисать спереди – считается, что так они выглядели наряднее по канонам красоты своего времени.
130 000 йен за ночь с лучшей ойран
У куртизанок были свои ранги, и в Ёсиваре только высший разряд проституток называли ойран, за ними следовали более низкие – синдзо и камуро. Это было строго структурированное по рангам общество.
Ранги куртизанок Эдо
|Высший
|Тюсан (昼三)
|Клиенты – состоятельные торговцы и высокопоставленные самурайские чиновники. Плата за ночь не менее 130 000 йен в нынешних ценах.
|Дзасикимоти (座敷持)
|Клиенты - торговцы и т. п. Имели отдельную комнату, а также гостиную дзасики для приёма гостей. Плата – от 50 000 йен за ночь.
|Хэямоти (部屋持)
|Клиенты – самураи княжеств или сёгуната. Имели простую отдельную комнату. Плата – от 25 000 йен за ночь.
|Низший
|Фурисодэ-синдзо (振袖新造)
|Не имели отдельной комнаты, спали в большой комнате. Принимали гостей поочерёдно в отдельной комнате с татами.
|Томэсодэ-синдзо (留袖新造)
|В общем то же, что и фурисодэ-синдзо, только ниже рангом.
|Бандо-синдзо (番頭新造)
|Синдзо, оставшиеся в Ёсиваре после окончания контракта (обычно около 27 лет). Клиентов не принимали, занимались устройством быта ойран и т. п.
|Камуро (禿)
|Девочки до подросткового возраста, ученицы куртизанок. Становятся синдзо в возрасте 15-17 лет
Создано автором по материалам из разных источников
Ойран были элитой среди куртизанок, и исследователь культуры Эдо Нагаи Ёсио пишет, что за ночь с тюсан, высшим разрядом ойран, нужно было заплатить не менее 1 рё 1 бу (мы принимаем 1 рё примерно за 100 000 йен, 1 бу за 25 000 йен в нынешних ценах).
Более того, обычно нужно было посетить девушку трижды, чтобы стать «знакомым клиентом». Когда он таким образом познакомится, он должен устроить праздник токохана, и если девушка попросит пояс оби или заколку кандзаси, то он, конечно же, подарит. В ходе этого процесса денежные подарки получают и работники заведения. Для того, чтобы попасть в личную комнату девушки, в общем нужно было потратить около миллиона йен в нынешних ценах, простые люди не могли себе этого позволить.
Впрочем, троекратное посещение – скорее городская легенда, которая получила известность благодаря популярным книгам. Ойран скорее были склонны принимать гостя и с первой встречи, если он заплатил большую сумму денег. Эта легенда, возможно, появилась из-за того, что среди простых людей Эдо мало кто мог себе позволить заплатить более 100 000 йен за ночь развлечений.
Путь от камуро к синдзо
Простые горожане пользовались услугами куртизанок низкого ранга – синдзо. Детальных данных нет, но если цена за ночь низшего разряда высшего ранга составляла около 1 бу (около 25 000 йен), то у этих девушек цены были соответственно ниже.
Синдзо, «новенькая» – это девушка, проучившаяся в качестве камуро и в середине подросткового возраста перешедшая в новый разряд. После присвоения нового разряда в 15 лет они становились томэсодэ-синдзо, в 17 лет – фурисодэ-синдзо. Эти уже считались выше других синдзо, они могли надеяться в будущем вырасти в ранге до ойран. На «Изображении фурисодэ-синдзо из Ёсивары» Морисады мы видим простую и скромную фигуру в кимоно с заколками кандзаси и когай, украшающими причёску.
Синдзо располагались на первом этаже борделя гиро, за решёткой комнаты харимисэ, это была своего рода витрина, где клиенты выбирали проституток, и ждали, когда их выберут. Харимисэ располагались в ряд в центре главной улицы Ёсивары.
Когда клиент выбрал девушку в харимисэ, его проводят на второй этаж, торо.
На втором этаже – множество куртизанок, клиентов и служащих. Обычно было принято выпить с куртизанкой, но бывали и люди, которые шли в постель без вечеринки. Таких клиентов называли «гости, что спешать в постель». У ойран были свои комнаты с татами в задней части заведения, так что здесь, похоже, нарисованы «посменные комнаты» мавасибэя, которые поочерёдно использовали синдзо.
Как Морисада развлекался в Ёсиваре? Об этом сказать сложно, но, возможно, у него были знакомые куртизанки, раз уж он жил в командировке в Эдо один. Картины куртизанок Морисады полны жизни и пробуждают интерес к изображённым женщинам.
Фотография к заголовку: «Изображение нынешней лицензированной куртизанки в комнатной одежде» (Имаё канкё юдзё кэ-но фун, «Морисада манко»). Изображена куртизанка, имеющая лицензию сёгуната на занятие проституцией, в одежде, предназначенной для помещения, а не для выхода на улицу.
- Первая часть статьи о «Морисада манко»
- Вторая часть статьи о «Морисада манко»
- Третья часть статьи о «Морисада манко»
- Четвёртая часть статьи о «Морисада манко»
- Пятая часть статьи о «Морисада манко»
- Шестая часть статьи о «Морисада манко»
- Седьмая часть статьи о «Морисада манко»
- Восьмая часть статьи о «Морисада манко»