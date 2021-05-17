Куртизанки Эдо: Китагава Морисада и его труды (часть 9)

Куда первым делом стремились отправиться люди, приехавшие в Эдо? Вероятно, многих из них притягивала Ёсивара, знаменитый квартал развлечений Эдо. Не исключено, что там нередко бывал и Китагава Морисада, который родился и вырос в Осаке. В этот раз мы расскажем о кварталах развлечений Эдо, основываясь на изображениях «дев веселья» юдзё, куртизанок Эдо, в иллюстрациях «Морисада манко».

Разница между куртизанками ойран и таю

В каждом из трёх крупнейших городов – Киото, Осака и Эдо – были кварталы развлечений юкаку, официально признанные сёгунатом. В Киото это Симабара, в Осаке – Симмати, а в Эдо – Ёсивара. Морисада, выросший в регионе Камигата, возможно, был знаком с кварталами Симабара и Симмати, но Ёсивара для него была внове. Приехав в Эдо, он смог увидеть особый мир Ёсивары, который отличался от того, что он видел в регионе Кэйхан, где находятся Осака и Киото.

Сначала Морисада обращает внимание на различия между лучшими куртизанками Кэйхан и Ёсивары, показывая их на иллюстрациях с комментариями.



Справа – «Изображение нынешних куртизанок таю Симабары в Киото и Симмати в Осаке», слева – «Нынешние куртизанки Ёсивары в Эдо», изображение куртизанок ойран («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)

На иллюстрации справа – «Изображение нынешних куртизанок таю Симабары в Киото и Симмати в Осаке», слева – «Нынешние куртизанки Ёсивары в Эдо». И те, и другие блистают роскошью, но манера ношения пояса оби, стиль причёски, гребни куси и заколки кандзаси различаются на западе и востоке страны. Морисада подробно описывает эту разницу с помощью иллюстраций и пояснений.

В Симабара и Симмати куртизанок высшего ранга называли таю, в Ёсиваре – ойран. Эти названия часто путают, оба они относятся к «девам веселья» высшего разряда районов развлечений юкаку, и изначально во всех трёх городах их называли словом таю. Однако в Ёсиваре количество таю постепенно сходило на нет, и они практически исчезли в годы Хорэки (1751-1764).

Согласно одной из теорий, куртизанки более низкого разряда называли коллег высшего ранга ойра-но токоро но онээ-сан, «старшая сестрица из нашего заведения», что постепенно превратилось в ойран.

Точное происхождение слова неизвестно, но ойран в Ёсиваре занимают место таю, тогда как в Киото и Осаке сохранилось прежнее название таю.

Морисада, похоже, хорошо знаком с ситуацией и поясняет: «(В Эдо тоже) в старину их называли таю, а сейчас записывают как 花魁, что читается как ойран».

Девушки, сопровождавшие таю и ойран, тоже назывались по-разному. Когда таю и ойран выходили на улицу (правда, только в пределах квартала развлечений), в Киото и Осаке их сопровождали молодые куртизанки хикифунэ, «лодка на буксире», а в Эдо – девушки комуро по названию детской причёски.

В роли хикифунэ выступали девушки-синдзо подросткового возраста, о которых мы расскажем ниже, а камуро выбирали из девочек, в малолетстве проданных в квартал развлечений и подававших надежды на успешную карьеру в качестве популярной куртизанки, они воспитывались при ойран, где их учили изящному обхождению и манерам, читать и писать.

Различались способы завязывания поясов-оби. И таю, и ойран завязывали пояс спереди, это означало их статус как «жены на одну ночь», но у таю узел расширялся в стороны, напоминая иероглиф «сердце» (心) с намёком, что найти путь к сердцу девушки непросто. Ойран оставляли концы оби свисать спереди – считается, что так они выглядели наряднее по канонам красоты своего времени.

130 000 йен за ночь с лучшей ойран

У куртизанок были свои ранги, и в Ёсиваре только высший разряд проституток называли ойран, за ними следовали более низкие – синдзо и камуро. Это было строго структурированное по рангам общество.

Ранги куртизанок Эдо

Высший Тюсан (昼三) Клиенты – состоятельные торговцы и высокопоставленные самурайские чиновники. Плата за ночь не менее 130 000 йен в нынешних ценах. Дзасикимоти (座敷持) Клиенты - торговцы и т. п. Имели отдельную комнату, а также гостиную дзасики для приёма гостей. Плата – от 50 000 йен за ночь. Хэямоти (部屋持) Клиенты – самураи княжеств или сёгуната. Имели простую отдельную комнату. Плата – от 25 000 йен за ночь. Низший Фурисодэ-синдзо (振袖新造) Не имели отдельной комнаты, спали в большой комнате. Принимали гостей поочерёдно в отдельной комнате с татами. Томэсодэ-синдзо (留袖新造) В общем то же, что и фурисодэ-синдзо, только ниже рангом. Бандо-синдзо (番頭新造) Синдзо, оставшиеся в Ёсиваре после окончания контракта (обычно около 27 лет). Клиентов не принимали, занимались устройством быта ойран и т. п. Камуро (禿) Девочки до подросткового возраста, ученицы куртизанок. Становятся синдзо в возрасте 15-17 лет

Создано автором по материалам из разных источников

Ойран были элитой среди куртизанок, и исследователь культуры Эдо Нагаи Ёсио пишет, что за ночь с тюсан, высшим разрядом ойран, нужно было заплатить не менее 1 рё 1 бу (мы принимаем 1 рё примерно за 100 000 йен, 1 бу за 25 000 йен в нынешних ценах).

Более того, обычно нужно было посетить девушку трижды, чтобы стать «знакомым клиентом». Когда он таким образом познакомится, он должен устроить праздник токохана, и если девушка попросит пояс оби или заколку кандзаси, то он, конечно же, подарит. В ходе этого процесса денежные подарки получают и работники заведения. Для того, чтобы попасть в личную комнату девушки, в общем нужно было потратить около миллиона йен в нынешних ценах, простые люди не могли себе этого позволить.

Впрочем, троекратное посещение – скорее городская легенда, которая получила известность благодаря популярным книгам. Ойран скорее были склонны принимать гостя и с первой встречи, если он заплатил большую сумму денег. Эта легенда, возможно, появилась из-за того, что среди простых людей Эдо мало кто мог себе позволить заплатить более 100 000 йен за ночь развлечений.

Путь от камуро к синдзо

Простые горожане пользовались услугами куртизанок низкого ранга – синдзо. Детальных данных нет, но если цена за ночь низшего разряда высшего ранга составляла около 1 бу (около 25 000 йен), то у этих девушек цены были соответственно ниже.

Синдзо, «новенькая» – это девушка, проучившаяся в качестве камуро и в середине подросткового возраста перешедшая в новый разряд. После присвоения нового разряда в 15 лет они становились томэсодэ-синдзо, в 17 лет – фурисодэ-синдзо. Эти уже считались выше других синдзо, они могли надеяться в будущем вырасти в ранге до ойран. На «Изображении фурисодэ-синдзо из Ёсивары» Морисады мы видим простую и скромную фигуру в кимоно с заколками кандзаси и когай, украшающими причёску.



«Изображение фурисодэ-синдзо из Ёсивары» («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)

Синдзо располагались на первом этаже борделя гиро, за решёткой комнаты харимисэ, это была своего рода витрина, где клиенты выбирали проституток, и ждали, когда их выберут. Харимисэ располагались в ряд в центре главной улицы Ёсивары.



Куртизанки в комнате, отделённой от улицы решёткой («Двенадцать сезонов Ёсивары», Ёсивара дзюнитоки, цифровой архив Кансайского университета)



Ива Микаэриянаги, ворота Даймон, за которыми простирается квартал Наканомати, вдоль которого выстроились витрины харимисэ. Микаэриянаги, «Ива, где оборачиваются», получила своё название из-за местоположения на выходе из квартала развлечений, где посетители Ёсивары, уходя, оборачивались, вспоминая о проведённой здесь ночи

Когда клиент выбрал девушку в харимисэ, его проводят на второй этаж, торо.



«Изображение дома развлечений в квартале развлечений Ёсивара» (Ёсивара юкаку сёка-но дзу, Национальная парламентская библиотека), здесь показана суетливая жизнь на втором этаже публичного дома

На втором этаже – множество куртизанок, клиентов и служащих. Обычно было принято выпить с куртизанкой, но бывали и люди, которые шли в постель без вечеринки. Таких клиентов называли «гости, что спешать в постель». У ойран были свои комнаты с татами в задней части заведения, так что здесь, похоже, нарисованы «посменные комнаты» мавасибэя, которые поочерёдно использовали синдзо.

Как Морисада развлекался в Ёсиваре? Об этом сказать сложно, но, возможно, у него были знакомые куртизанки, раз уж он жил в командировке в Эдо один. Картины куртизанок Морисады полны жизни и пробуждают интерес к изображённым женщинам.

Фотография к заголовку: «Изображение нынешней лицензированной куртизанки в комнатной одежде» (Имаё канкё юдзё кэ-но фун, «Морисада манко»). Изображена куртизанка, имеющая лицензию сёгуната на занятие проституцией, в одежде, предназначенной для помещения, а не для выхода на улицу.