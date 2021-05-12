Женщины Эдо: Китагава Морисада и его труды (часть 8)

Китагава Морисада, автор «Морисада манко», обладал незаурядным талантом к живописи. При написании своей книги, своего рода энциклопедии повседневной жизни того времени, он аккуратно рисовал людей и вещи, сопровождая картинки текстом с подробными комментариями. Он с особым энтузиазмом рисовал женщин, и в 12-м томе его труда, посвящённом женщинам, мы видим множество изображений красавиц его времени.

Стремление стать художником укиё-э

Китагава Морисада был торговцем. Имя «Китагава» (喜田川) – это псевдоним, а настоящая фамилия его была Исихара.

Он долгое время жил в семье оптовых торговцев сахаром Китагава (北川) как приёмный сын, и записал эту фамилию другими иероглифами, причём в такой записи можно увидеть намёк на знаменитого художника укиё-э Китагава Утамаро (喜多川歌麿), только с другим вторым иероглифом. Вероятно, он восхищался этим художником, или же сам хотел стать художником укиё-э. Можно предположить, что ему пришлось отказаться от этого, поскольку он был очень занят бизнесом, а вместо этого время между работой он посвятил написанию энциклопедии.

Два изображения ниже показывают, что укиё-э оказало большое влияние на его творчество. Монохромная иллюстрация Морисады, следуя стилю укиё-э, напоминает цветную гравюру «Утренний туман в Комагата» (Утагава Куниёси, 1847).



Утагава Куниёси, «Утренний туман в Комагата» (1847)



Китагава Морисада, «Народ нашего времени, девушка»

В то время красавиц называли адана онна, а слово ада, как указывает словарь, обозначает женственную сексуально привлекательную женщину.

Морисада также пишет, что таких женщин называли адамоно, или же икина анэсан, «бойкая барышня», за их оживлённый вид. Он также отмечает, что название ада может относиться и к женщинам из небогатых, если они не выглядят вульгарно, а слово с обратным значением – буики, «небойкая» или же ябо, «неискушённая», а в Киото – бусуй, с тем же значением.

Кстати сказать, моя бабушка родилась в годы Тайсё (1912-1926), и выросла в Мукодзиме в Токио. Когда я был маленьким, она брала меня на прогулку. Гуляя по Мукодзиме, мы часто видели женщину в кимоно. При виде её бабушка шептала: «Ада да нээ». Сейчас я понимаю, что она имела в виду сексуальную привлекательность.

Женщины годов Тэмпо-Кэйо

Морисада, похоже, очень увлекался эдоскими красавицами и с энтузиазмом рисовал их. Особенно ему нравились женщины «среднего сословия и ниже», то есть жёны и дочери обычных горожан, изображения которых во множестве встречаются в его книге.

Мы видим нижепредставленное изображение, которое подписано как «Одеяние сэппуку девицы из дома с малой дверью». На языке того времени это означало повседневную уличную одежду (сэппуку) девушки из простого дома типа многоквартирного «длинного дома» нагая.



Китагава Морисада, «Одеяние сэппуку девицы из дома с малой дверью в Эдо», повседневная одежда молодых горожанок

Эту картину дополняет «Изображение одеяния сэппуку женщины из дома с малой дверью в Эдо», то есть повседневная одежда замужних и пожилых женщин.



Китагава Морисада, «Изображение одеяния сэппуку женщины из дома с малой дверью в нынешнем Эдо», повседневная одежда замужней женщины

Разница между одеждой в том, что на девушке хлопковое кимоно и пояс-оби из чёрного атласа с подкладкой из пурпурного крепа, это оби с разными лицевой и обратной частью, который в Эдо называли кудзира-оби, «китовый оби» в том смысле, что, как у кита можно использовать как наружную (кожу), так и внутреннюю (мясо) части, так и этот оби может использоваться одной из сторон наружу. Это был своего рода стандарт одежды для молодых женщин в Эдо с периода Тэмпо (1831-1845) до Кэйо (1865-1868), когда жил Морисада.

Замужняя женщина одета в кимоно из ткани мэйсэн-ори, в которой использована шёлковая нить, или в хлопковое кимоно. По поводу того, что на ней надета креповая куртка-хантэн, Морисада поясняет: «Даже при холодном ветре нижнюю одежду не используют», то есть хантэн – зимняя одежда для защиты от холода при том, что нижнюю одежду не носили даже зимой.

Кроме того, на женщине здесь мужской пояс. По словам Морисады, такое «изредка бывает». Жёны, которые с трудом сводили семейный бюджет, иногда носили пояс мужа, этот рисунок показывает женщину из дома с очень скромным достатком.

Мытьё волос как эротический акт

Дома женщины носили одежду «в старом стиле» – хлопковые кимоно, тамацумуги из толстой хлопковой нити, но, по словам Морисады, непременно переодевались, даже если выходили куда-то по соседству или в общественную купальню сэнто. В наше время, это как дома носить поношенную пижаму, но переодеваться в джинсы и футболку, когда идут выносить мусор. Это показывает, что женщины в Эдо даже в бедности заботились о своей внешности.



Китагава Морисада, «Одежда женщины из дома с малой дверью в нынешнем Эдо»

Как же Морисаде удалось рисовать настолько тесно связанные с жизнью эдоских женщин рисунки?

Морисада, представитель семейства оптовых торговцев сахаром, в основном жил и работал в Осаке. Его семейное положение неизвестно, но, вероятно, у него были жена и дети, однако ему как-то удалось делать зарисовки домашней жизни женщин в Эдо, куда он часто ездил по делам.

Например, на рисунке «Мытьё волос» мы видим женщину, вышедшую из ванны.



Китагава Морисада, «Мытьё волос», весьма эротичное изображение женщины после ванны

Это уже не просто привлекательность, изображение женщины после ванны излучает эротизм. Морисада пишет: «Женщины в Эдо моют волосы один или два раза в месяц, удаляя грязь и избавляясь от запахов… В последние годы не любят использовать ароматические масла».

Морисада в подробностях осведомлён о бытовых привычках женщин – как часто они моют волосы, любят ли ароматические масла и т. п. Наверное, делать такие зарисовки без наличия рядом близкой ему женщины было бы невозможно. В его время не было железной дороги, и жить в постоянных переездах между Кэйхан и Эдо было физически непросто, но Морисада, возможно, находил жизненные радости, когда его в одиночку отправляли работать в Эдо.

Фотография к заголовку: Изображение женщины, которую Морисада характеризует как ада, «сексуально привлекательная». «Морисада манко», Национальная парламентская библиотека