Человек, в одиночку написавший энциклопедию: Китагава Морисада и его труды

Токио и западный регион Кансай заметно различаются по предпочтениям в еде, ощущению моды и характеру юмора. Во времена, когда не существовало современных средств транспорта, в каждом регионе развивалась своя особенная культура, и различия были тем более заметны. В конце периода Эдо (1603-1868) жил человек, испытавший культурный шок, увидев разницу между Эдо и регионом Камигата (Киото и Осака). Он оставил последующим поколениям огромный массив информации о своих впечатлениях.

В Эдо многие женщины укладывали помытые волосы в причёску хёго-мусуби, «узел в стиле Хёго», когда волосы собраны сзади, а на макушке образуется кольцо, которое выступает вперёд и фиксируется заколкой кандзаси. У девушек в регионе Кансай была популярна причёска рёвавагэ, для которой делали два пучка волос (магэ), продевали через них заколку когай, а остальные волосы скручивали и поднимали кверху. Когда-то жил человек, оставивший нам иллюстрированные описания популярных причёсок восточной и западной частей страны, предвосхитив идеи современных модных журналов. Это был Китагава Морисада, создавший книгу «Морисада манко».

Он описывал не только причёски. Он сравнивает самые разные аспекты жизни востока и запада страны – моду на кимоно, архитектуру сельских домов, пожарные каланчи, популярные спектакли и кварталы развлечений. Если сейчас мы на поезде синкансэн можем доехать от Токио до Син-Осаки за два с половиной часа и посмотреть что угодно в Интернете, в 1800-е годы Эдо и Кэйхан, регион Киото и Осаки, были друг для друга далёкими землями, добраться куда не слишком просто, и различия между регионами гораздо сильнее бросались в глаза. Благодаря огромному количеству иллюстраций и описаний, созданных Морисадой за 27 лет, перед нашими глазами оживает быт простых людей того времени.



Слева – «Нынешняя красавица в Эдо», справа – «Современная замужняя женщина в Кэйхан»; различия в использовании аксессуаров для волос сохраняются и в наши дни

Удивительная книга по истории обычаев, найденная в старом книжном магазине на Асакусе

«Я родился в Нанива в шестом лунном месяце 7 года Бунка. В девятом месяце 11 года Тэмпо я приехал в Тобу. Тогда мне был 31 год. 深川に間居しЯ тосковал оттого, что проводил дни в молчании, и решил написать книгу, взял кисть и сел за столик. Здесь я записываю разное о людях, чтобы оставить это потомкам. Я хочу только передать обычаи прошедших и нынешних дней, не утеряв простоту».

С таких слов начинается «Морисада манко».

Он говорит, что в 1840 году в возрасте 31 года он покинул Осаку и приехал в Эдо. Живя в Фукагаве, он читал стихи и сутры, и его посетила мысль написать книгу, в которой он опишет народный быт.

В то время книги, содержащие разную информацию о быте, назывались руйсё, «разное». Говоря современным языком, это своего рода энциклопедия. За 27 лет к 3 году Кэйо (1867) была завершена огромная серия из 35 томов – 30 основных, и 5 томов приложений, однако ни политики сёгуната, ни интеллектуалы того времени не подозревали о её существовании. Лишь в 1901 году, когда Япония шла по пути модернизации, в магазине старых книг на Асакусе в хранилище обнаружили авторскую рукопись «Морисада манко» и продали её Императорской библиотеке (в настоящее время библиотека Парламента).

Тогда её продали за 80 йен; приняв 1 йену того времени за 20 000 сегодняшних, то цена её в современных деньгах составляла около 1,6 миллиона йен. В серии из 35 томов нет томов 2 и 7, и их местонахождение до сих пор неизвестно.

Историк Кода Сигэтомо, брат писателя Кода Рохан, осмотрел «Морисада манко» в Императорской библиотеке и отозвался о ней как о «редком сочинении». Отчасти благодаря этому в 1908 году Университет Кокугакуин издал её под названием «Серия описаний обычаев периода Эдо» (Руйдзю кинсэй фудзоку си). Даже в наше время её издания, такие как книги издательств «Иванами бунко» «Описание обычаев периода Эдо: “Морисада манко”» (5 томов) и «Юдзанкаку» «Серия иллюстраций “Морисада манко”», неплохо продаются, они признаны ценными материалами об обычаях Японии периода Эдо.

Китагава Морисада: бизнесмен, исследователь и художник

Китагава Морисада был торговцем. В деталях эта его деятельность неизвестна, но он сам в «Морисада манко» упоминает, что его настоящая фамилия – Исихара, и что он был усыновлён семьей торговцев Китагава и унаследовал дело.

В первом томе приложений он пишет, что семья Китагава занималась оптовой торговлей сахаром. Похоже, это был богатый торговый дом с процветающим бизнесом. В конце сёгуната Токугава, когда жил Морисада, сахар широко использовался в кулинарии наряду с соевым соусом и ферментированным тунцом-бонито кацуобуси, и особенно был незаменим в смеси с соевым соусом, определяющей насыщенный вкус кухни Эдо.

Писатель Танно Акира, пишущий на исторические темы, так определял характер Морисады: «Во-первых, он был солидным торговцем. Он находил радость и вдохновение в неторопливых изысканиях в тех делах, которые вызывали его интерес, это был деловой человек, исполненный любопытства. Во-вторых, судя по тому, что в “Морисада манко” он оставлял пустые места для того, чтобы всегда можно было добавить то, что замечено позднее, он обладал рационализмом исследователя».

Среди наших современников исследовательский энтузиазм и рационализм отличают Татибану Такаси, нынешнего «гиганта мысли». Из деловых людей Хонда Соитиро известен сильным любопытством и склонностью к авантюрам. Возможно, Морисада характером напоминал их обоих. Кроме того, он был наделён талантом к живописи. Представленные в начале статьи иллюстрации с изображениями женщин в Эдо и Кёсака нарисованы Морисадой и показывают женщин из простого народа, при этом ярко выявляя различия в стилях моды, в том числе на кимоно, в регионах Эдо и Киото-Осака.

Киото, Осака и Эдо: различия между «тремя столицами» сохраняются и в наши дни

В «Морисада манко» приводится немало примеров различия в обычаях и предметах между регионом Кёсака (Киото и Осака) и Эдо.

Морисада родился в Осаке и переехал в Эдо в возрасте 31 года, но с тех пор всё же в основном жил и работал в Осаке – предполагают, что он часто ездил в Эдо по делам. Всю жизнь он провёл в культуре Камигата, то есть региона Киото и Осака, а Эдо и его культура для него были неизведанными территориями.

С 3 года Кэйтё (1603), когда Токугава Иэясу основал в Эдо сёгунат, Эдо бурно развивался как столица Японии, но до тех пор политическим и культурным центром был Киото, а центром экономики являлась Осака. В регионе Камигата многие воспринимали Эдо как центр окраинного региона Канто, и соперничество между Кёсака и Эдо продолжалось около 260 лет, весь период Эдо.

Возьмём один пример. Единица длины кэн составляла около 1,74 м в Эдо и около 1,91 м в Камигата – длиннее, чем в Эдо, и унифицировать эти меры не удалось, возможно, из чувства уважения к самоощущению этого региона как истинной столицы страны. Более того, размер татами ма, основанный на кэн, назывался «столичный размер» (кёма), если исходили из мер Камигаты, и «деревенский размер» (инакама), если речь шла об Эдо. Отношение Камигаты к Эдо как одному из регионов не поколебалось, и в Эдо формируется собственная особая культура, отличная от культуры Камигата. Иллюстрации ниже, которые нарисовал Морисада, показывают яркие примеры различия городского устройства Киото и Эдо.



«Дом богатого торговца в Кёсака (1)». Место, где уложены тюки – это своего рода магазинная полка в Киото, называющаяся агэмисэ, характерная для магазинов Киото со времён Муромати (1336-1573); слева деревянная дверь, ведущая в комнату нагая



«Дом богатого торговца в Кёсака (2)». Справа от входа находится комната привратника бангоя для охраны входа. Слева от неё вход в дом; фасад узкий, но дом уходит далеко в глубину – это характерная черта киотоского дома кёматия



«Нынешняя улица Эдо». Справа видна лавка в фасадной части дома (омотэдана), которым обычно заведовал домовладелец. Ворота в центре ведут к многоквартирному дому, который простые люди снимают у домовладельца

Легко представить, что приехавший в Эдо Морисада испытал культурный шок от таких различий. Это ведь ещё не всё – в Эдо и Кёсака существенно различались язык (диалект), обычаи, образ жизни, одежда, еда, увлечения и предпочтения людей. Однако Морисада не стал устанавливать критерии превосходства или неполноценности, он просто излагал факты как можно точнее, его единственным желанием было передать всё это.

К приведённой выше в статье иллюстрации «Нынешней красавицы в Эдо» он написал на полях только «красавицы будущего не затмят нынешних красавиц», утверждая, что мода и ценности не универсальны, и в них нет более и менее совершенных. Культура меняется, и потому нужно не конфликтовать, а узнавать и признавать друг друга.

Писатель Танно Акира так писал о нём: «Был популярный писатель Нисидзава Иппо, который родился в Осаке и писал сценарии для Кабуки Кёгэн, он был на восемь лет старше Морисады. Для сбора материала он жил в Эдо в течение года одновременно с Морисадой и написал книгу «Котогосуй» (издана в 3 году Каэй, 1850), где сравнивал три города (Киото, Осака и Эдо). Морисада встречался с Иппо в Эдо, и его замыслы книги могли повлиять на него, однако Морисада начал писать десятью годами ранее, и если «Котогосуй» содержит только текст и написана в стиле репортажа, то “Морисада манко” выдержана в энциклопедическом стиле и даже снабжена иллюстрациями».

В 3 году Кэйо (1867) Морисада прекратил писать. Думается, что это связано с прибытием адмирала Перри в 1653 году – Морисада писал, что опасается войны между сёгунатом и Соединенными Штатами.

Танно Акира говорит: «В “Морисада манко” к статьям о зарабатывании средств к существованию и разных работах приложены изображения с текстами о продавцах овощей и рыбы, суси, гречневой лапши соба – он искренне любил народную жизнь. Однако после прибытия “чёрных кораблей” нарастали волнения, и он постепенно утратил способность к писательству».

В новую эру периода Мэйдзи (1868-1912) народные обычаи и культура периода Эдо, которые так любил Морисада, быстро смела волна вестернизации. Вероятно, даже для Морисады, который терпимо относился к разным культурам, было невыносимо видеть, как иностранная культура наводняет Японию, и остаётся загадкой, что случилось с ним дальше.

Фотография к заголовку и иллюстрации к тексту: Национальная парламентская библиотека

Литература по теме: «Описание обычаев периода Эдо: “Морисада манко”» (Кинсэй фудзокуси Морисада манко, изд-во «Иванами бунко»), «Серия иллюстраций “Морисада манко”» (Морисада манко дзухан сюсэй, изд-во «Юдзанкаку»)

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