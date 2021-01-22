Торговцы-ботэфури в период Эдо: Китагава Морисада и его труды (часть 5)

Ботэфури – это торговавшие вразнос люди, которых можно было увидеть в разных местах городов периода Эдо. В «Морисада манко» проявился интерес Морисады к этим торговцам – им посвящён целый том 35-томного труда. Там они показаны как мелкие торговцы, которые в трёх великих городах (Эдо, Киото, и Осаке) обеспечивали повседневные нужды со своим товаром, неся его на плечах или взваливая на спину.

Выдача разрешений на торговлю как мера защиты уязвимых людей при сёгунате

Торговцы ботэфури в Эдо, Осаке и других городах подвешивали на оба конца коромысла коробки и корзины с товарами, взваливали на плечо и ходили по городу, торгуя вещами повседневного спроса – рыбой и овощами, посудой и вениками.

Такой торговлей простым людям в городах заниматься было несложно, и к моменту, когда сёгунат во 2 года Мандзи (1659) стал выдавать официальные лицензии на это занятие, таких людей только в Эдо было около 5900 человек.

На самом деле и число в 5900 человек весьма сомнительно. В то время сёгунат собирал налоги с торговых операций, и наверное было множество тех, кто торговал «по-чёрному», уклоняясь от налогов и не обращаясь за разрешением, так что реальное количество торговцев мы не можем представить даже примерно.

Ботэфури торговали практически чем угодно. Может быть, «что угодно» и звучит как преувеличение, но в ассортименте этих торговцев, помимо продуктов питания и товаров повседневного спроса, были и макулатура, зола из жаровен, насекомые – светлячки, сверчки, – в общем, что угодно.

Политика сёгуната была направлена на выдачу лицензий пожилым людям старше 50 лет, детям до 15 лет и людям с ограниченными возможностями. В Эдо множество людей погибало в многочисленных пожарах, оставляя сирот и пожилых людей без присмотра, так что это также было мерой облегчения жизни социально уязвимых слоёв населения.



Ботэфури, торгующий редькой-дайкон. На переднем плане – регион Кэйхан (Киото и Осака), сзади (вверху слева) – Эдо; заметны отличия формы корзин («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)

Несложный способ заработать на жизнь

Однако политическая суть этой системы со временем выродилась, и в ряды ботэфури хлынули здоровые взрослые люди.

В отличие от профессий, требующих особых навыков и знаний, таких как, например, плотники, для этой работы ничего особенного не требовалось. Не нужно было покупать землю под магазин или получать права на магазинную торговлю. Ввиду такой простоты вхождения в бизнес во многих случаях ботэфури становились люди, не имевшие работы.

Новому ботэфури нужно было сначала пойти к распорядителю ояката. Тот ссужал ему деньги на покупку продукта (600-700 мон, если принять 1 мон за 12 йен, то от 7200 до 8400 йен в современных деньгах), коромысло и набор корзин, а также снабжал минимальными знаниями для работы – рассказывал о местах оптовой продажи товаров, о том, где торговать в розницу, и в тот же день разрешал выходить на работу.

В конце рабочего дня он возвращал занятые у распорядителя деньги с процентами, примерно 2-3 мон за каждые 100, то есть всего примерно 144-252 йены, а оставшиеся деньги были его доходом от продаж. Поскольку продажи составляли примерно 1200-1300 мон (14 400-15 600 йен) в день, получалось, что около 580 мон (около 7000 йен) оставались продавцу (суммы указаны для продавцов овощей по сборнику эссе дзуйхицу «Бунсэй нэнкан манроку»).

Со своих доходов они жили, и те, кто мог накопить достаточно, чтобы самому оплачивать цену покупки товара, и обрели необходимые навыки, становились независимыми от распорядителей.

С другой стороны, некоторые ботэфури довольствовались статусом подённых рабочих при распорядителе и отдыхали в дождливые дни или когда душа не лежала к работе. Семейные люди были обязаны содержать жену и детей, они усердно работали каждый день, но в Эдо при его обилии одиноких горожан множество ботэфури жили сегодняшним днём.

Стиль торговли, сохранявшийся до периода Сёва (1926-1989)

В «Морисада манко» изображено около 90 видов ботэфури, и здесь я хочу упомянуть тех, кто может вызвать ностальгические чувства у людей средних лет и пожилых, которые видели их в детстве.

На фотографии к заголовку, например, изображён продавец свежей рыбы сэнгёури – кстати, известный по историческим сериалам персонаж Иссин Тасукэ тоже торговал рыбой. Были и продавцы овощей сайсоури – согласно «Морисада манко», большой популярностью пользовались дыни и баклажаны. Продавцы моллюсков мукимиури торговали моллюсками асари, сидзими и хамагури, эти торговцы также были одними из наиболее широко распространённых видов ботэфури. В музее Фукагава Эдо в токийском районе Кото показано жилище мукимиури в многоквартирном доме нагая, и принадлежности его работы, в том числе коромысло.



Жилище торговца моллюсками в музее Фукагава Эдо, видны коромысло и бадьи тараи

Морепродукты и овощи были двумя основными типами товаров, которыми торговали ботэфури, но были и торговцы соевым творогом тофу, и продавцы желеобразной лапши токоротэн. Хотя позднее такие торговцы сменили коромысло на велосипед или малолитражный автомобиль, этот стиль продаж сохранялся до периода Сёва (1926-1989).



Продавец тофу («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)



Продавец токоротэн («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)

Сладости и золотых рыбок, которые часто продаются во время праздников и дней поклонения святилищ и храмов, в период Эдо можно было купить у ботэфури.



Продавцы золотых рыбок («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)



Продавец сладостей («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)

Необычная идея продавать фирменный продукт Эдо – красный перец

Некоторые торговцы не ограничивались каким-то одним видом товара, а рационально чередовали их в зависимости от времени года. Предполагают, что настолько увлечённых бизнесом ботэфури было не слишком много, но при этом можно назвать преимуществом этого бизнеса то, что даже не имея первоначального капитала человек мог увеличить свои доходы, если использовал свой ум и обаяние.

В таблице ниже приведены типичные продукты, с которыми работали ботэфури. «Холодная вода» хиямидзу здесь – это сладость периода Эдо, когда белый сахар смешивали с холодной родниковой водой, в которой плавали сладкие шарообразные конфеты. Биваёто, отвар листьев японской мушмулы бива, считался полезным для предотвращения летней слабости и пищевых отравлений, он был очень популярным продуктом.

Сезонные продукты, продаваемые ботэфури

Весна Папоротник вараби (орляк), грибы сиитакэ, такэноко (ростки бамбука), рыба аю, кацуо (тунец бонито), масу (форель) Лето Золотые рыбки, вьюнки асагао, москитные сетки кая, токоротэн, хиямидзу, биваёто Осень Лосось, виноград, груши, утка, фазан, грибы мацутакэ Зима Якиимо (печёный батат), мандарины, треска

Создано автором по разным источникам

Я также хотел бы упомянуть об одной визуально интересной разновидности ботэфури – тогарасиури, продавцы жгучего перца. Изображение продавца перца есть в «Иллюстрированных безумных стихах о модных поветриях торговцев» (Кинсэй рюко акиндо кёка эдзу), там он изображён несущим макет перца длиной в 6 сяку (около 180 см).



Продавцы перца старались привлечь внимание детей, благодаря чему к ним подходили и матери («Кинсэй рюко акиндо кёка эдзу», Национальная парламентская библиотека)

Примерно в годы Канъэй (1624-1644) магазин возле монастыря Якэмбори Фудоин (в квартале Нихомбаси нынешнего токийского района Тюо) прославился своей приправой на основе красного перца, в который добавляли ещё шесть лекарственных трав. Продавцы распевали песню, перечисляющую ингредиенты приправы, и в сочетании с их характерным внешним видом они привлекали внимание, став местной достопримечательностью. Это один из примеров соревнования идей – в наше время можно привести такие примеры, как привлечение людей с помощью маскотов юрукяра. Кстати, в «Морисада манко» тоже изображён торговец перцем, но без макета перца.

С другой стороны, были и те, кто стремился заработать на торговле нечестными путями, в «Морисада манко» это называется «подозрительной торговлей» и такие торговцы характеризуются как «Те, кто обманом продаёт поддельные товары», «Забирает мясо курицы или гуся, и продаёт жмыхи от тофу как мясо» – вероятно, замешивая отходы производства тофу, чтобы сделать имитацию куриного мяса. Вряд ли такой бизнес мог долго продолжаться, просто всегда есть те, кто работает честно, и находятся люди, которые пытаются мошенничать.

Фотография к заголовку: Ботэфури, продающий весеннего кацуо (тунца-бонито), которым любили полакомиться жители Эдо. Примета «сезона молодой листвы», примерно четвёртый месяц лунного календаря («Морисада манко», Национальная парламентская библиотека)