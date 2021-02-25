Достижения технологии в водоснабжении Эдо: Китагава Морисада и его труды (часть 7)

Эдо был высокотехнологичным городом с неограниченным водоснабжением. На пике его развития было построено шесть водных путей, в том числе акведуки Тамагава и Канда, откуда по подземному водопроводу вода подавалась в резиденцию правительства, а горожане брали питьевую и хозяйственную воду из устроенных в разных местах колодцев. Этот неотъемлемый аспект жизни также нашёл своё отражение в труде Китагавы Морисады «Морисада манко».

Подземный водопровод, соединяющий сеть колодцев

На рисунке перед статьёй изображён жилой квартал Эдо. Справа внизу виден колодец. Обращённое к улице помещение – вероятно, зеленная лавка; на витрине выложены овощи, такие как редька-дайкон. Колодец, похоже, служил в том числе и для того, чтобы мыть продающиеся здесь овощи.

Там, где нарисованы многоквартирные «длинные дома» нагая, также видны колодцы. То, что колодец расположен сразу за ведущими в квартал воротами кидо, говорит о том, что он был важным элементом инфраструктуры и центром жизни горожан.



Фрагмент «Морисада манко», Национальная парламентская библиотека

Морисада не просто рисовал пейзажи с колодцами, он подробно описал структуру водоснабжения.

Обычно мы видим только выступающую над землёй верхнюю часть колодца, но его цилиндрическая конструкция уходит глубоко в землю. В нижней её части она бамбуковой трубкой подключена к водоводу, то есть к водопроводной системе; на картине Морисады использовано слово суйдо-но тои, «водопроводный жёлоб». При слове «колодец» мы обычно представляем устройство для забора грунтовых вод, но в Эдо в колодцы поступала вода, подаваемая из пригородов через систему водоснабжения.

Когда Иэясу учредил правительственный центр в Эдо, мелководный залив Хибия доходил до нынешнего парка Хибия и Внешних садов императорского дворца, и если в низине вырыть колодец, содержание соли в воде было бы слишком высоким и её нельзя было использовать для питья. Развитие призамкового города Эдо требовало воды для бытовых нужд, и при Иэясу началось устройство водоснабжения.



Фрагмент «Морисада манко», Национальная парламентская библиотека

Водопроводные желоба делали из дерева или камня, а основные водоводы были, как правило, каменными. Древесина использовалась для разветвлений в конце магистральных водоводов и на узких участках.

В Историческом музее Токийского водопровода в Отяномидзу в Токио экспонируются найденный в ходе раскопок деревянный водовод и водоотвод самой глубокой части колодца. Они выглядят в точности так, как показано на рисунке Морисады «Колодец в Эдо». Похоже, использовали несколько типов деревянных желобов, не только прямоугольных в сечении, как на фото, но и круглых. Кстати, в парке станции водоснабжения Хонго за музеем также есть выставка каменных желобов, перенесённых из мест раскопок и реконструированных.

Длина одного жёлоба составляет от 2 до 3 метров, из них складывалась обширная водопроводная сеть, охватывавшая город и созданная в ходе долгой и тяжёлой работы по прокладке подземных водоводов.



Деревянный жёлоб в Историческом музее Токийского водопровода

Нижняя часть колодца в Историческом музее Токийского водопровода

Чистая вода, текущая по жёлобу, поступала в углублённую часть установленных в разных местах колодцев, там накапливалась, и её использовали горожане.

Колодезная вода использовалась как для питья, так и для других повседневных нужд – стирки, ванн, промывки риса, приготовления пищи в котлах, охлаждения овощей.

В «Иллюстрированном учебнике каламбуров» (Дзигути э тэхон, Байтэй Сёфу) конца периода Эдо (1603-1868), пародирующем знаменитую поэтическую антологию «Сто стихов ста поэтов» (Хякунин иссю), изображена замужняя женщина, живущая в многоквартирном доме нагая, которая промывает рис. Там показана только она, но для жителей нагая колодец был местом совместного приготовления пищи и стирки, где собирались женщины и завязывались бытовые разговоры, откуда и происходит выражение «заседание у колодца» (идобата кайги).



«Иллюстрированный учебник каламбуров Ста стихов ста поэтов» (Хякунин иссю дзигути э тэхон), Национальная парламентская библиотека

Помимо Эдо, водопровод был и в других городах, таких как Нагоя, Сэндай и Канадзава, но только эдосцы могли похвастаться тем, что во время первой ванны после рождения их купали в водопроводной воде – это было одним из проявлений местной гордости здешних горожан.

Строгий контроль за качеством воды в Эдо

Поскольку горожане совместно использовали водопровод, они также вместе занимались очисткой и уходом за ним. 7-1 день 7-й луны по старому календарю был «Днём чистки колодцев», когда они собирались, чтобы сделать колодец чистым – вычерпать всю воду, удалить опавшие листья и мусор из колодца и очистить внутреннюю часть колодца.

Поскольку это была опасная работа, её проводили везде в один день под руководством специалистов. Участие в работах было обязательным независимо от возраста и пола. Это сейчас мы можем получить чистую воду, просто открыв кран, а тогда поддержание санитарного состояния водопровода было общей заботой всех горожан.

Выше я упоминал, что сеть желобов проходила в разных направлениях по всему городу, но насколько далеко она простиралась? «Записи о водопроводе» (Дзёсуйки), официальные записи сёгуната о водоснабжении от 3 года Кансэй (1791) подробно описывают подземные желоба.

На рисунке ниже изображена местность вокруг Рюкамбаси, это в районе нынешней развязки Кандабаси Столичной скоростной автомагистрали.



«Записи о водопроводе» (Дзёсуйки), Национальный архив Японии

Светло-голубым цветом показан ров замка Эдо, а серые полосы в центре дороги вдоль этого рва указывают на подземные желоба. Поскольку это водовод на главной магистрали у рва замка, он сделан из камня и строился как «каменный жёлоб на десять тысяч лет», то есть водовод, который можно использовать едва ли не вечно.

Водопроводные сети были проложены вокруг двух артерий, проходящих по линиям Ёцуя-Кодзимати-замок Эдо и Ёцуя-Тораномон-город Эдо.

Недалеко от Канда в Отяномидзу находился подвесной жёлоб какэи, который можно увидеть на гравюре Хиросигэ.

Эта напоминающая мост конструкция – какэи, внутри проходит жёлоб, по которому течёт вода. От него же происходит и топоним «Суйдобаси», «Водопроводный мост», так называется ближайшая к стадиону Токио Доум железнодорожная станция.



Утагава Хиросигэ, «Знаменитые места Восточной столицы: Отяномидзу» (Тото мэйсё, Национальная парламентская библиотека)

Здесь находился офис смотрителя, и важнейшей ролью дежурных был контроль качества воды. Они собирали плывущий мусор, устанавливали таблички о запрещении сброса мусора, отслеживали случаи незаконного загрязнения и старались поддерживать качество воды. Говоря современным языком, это были служащие гидротехнических сооружений. Поскольку подающаяся отсюда вода поступала в экономические центры Эдо – Канда и Нихомбаси, поддержание качества воды было важнейшей задачей.

Таким образом, в Японии издавна занимались развитием инфраструктуры для транспортировки воды и бережно относились к водным ресурсам.

Фотография к заголовку: «Морисада манко», Национальная парламентская библиотека