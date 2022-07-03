Палочки для еды: словарь недопустимых действий за столом в Японии

Палочки для еды: словарь недопустимых действий за столом в ЯпонииКультура
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Существуют определённые способы использования палочек для еды, и некоторые действия палочками за столом считаются проявлением невоспитанности или даже нарушением табу. Такие действия, которые называют кираибаси, перечислены ниже (перечисление в порядке японского слогового алфавита).
🥢 あげ箸 (агэбаси)
Поднимать палочки выше уровня рта.
🥢 洗い箸 (араибаси)
Полоскать палочки для еды в супе или напитках.
🥢 合わせ箸 (авасэбаси, также 拾い箸, хироибаси или 箸渡し, хасиватаси)
!!! (Требуется особое внимание) Нельзя передавать еду из одной пары палочек в другую. Это табу, связанное с похоронным обычаем после кремации собирать останки и передавать их палочками для еды.
🥢 受け箸 (укэбаси)
Протягивать чашку за добавкой, держа в той же руке палочки для еды.
🥢 移り箸 (уцурибаси, также 渡り箸, ватарибаси)
Продолжать постоянно брать палочками один и тот же гарнир. Согласно этикету, правильно сначала взять палочками и съесть рис, взять ими один из гарниров, снова съесть рис, взять из другого гарнира.
🥢 うら箸 (урабаси, также そら箸, сорабаси)
Захватить еду палочками, а затем положить её обратно и не есть.
🥢 拝み箸 (огамибаси)
Держать палочки для еды в руках, сложив их при выражении благодарности за еду. Считается неуважительным держать что-то в руках в время молитвы, и запрещено держать палочки для еды, произнося «Итадакимасу!» перед едой, когда вы выражаете благодарность за пищу.
🥢 押し込み箸 (осикомибаси, также 込み箸, комибаси)
Использовать палочки для еды, чтобы протолкнуть пищу глубоко в рот.
🥢 落とし箸 (отосибаси)
Ронять палочки во время еды.
🥢 返し箸 (каэсибаси, также 逆さ箸, сакасабаси)
Брать из общей посуды еду, переворачивая палочки обратными концами так, чтобы кончики палочек, которыми едят, не касались еды.
🥢 かき箸 (какибаси, также かき込み箸, какикомибаси)
Поднести чашку ко рту и подталкивать пищу в рот палочками. Это также может означать использование палочек для еды для того, чтобы почесать голову или другие части тела.
🥢 かみ箸 (камибаси)
Прикусывать палочки.
🥢 くわえ箸 (куваэбаси)
Брать кончики палочек в рот.
🥢 こじ箸 (кодзибаси, также ほじり箸, ходзирибаси)
Использовать палочки для еды, чтобы взять что-то со дна, из-под других продуктов.
🥢 こすり箸 (косурибаси)
Тереть варибаси (одноразовые палочки для еды) друг об друга, чтобы удалить заусенцы.
🥢 探り箸 (сагурибаси)
Использовать палочки для еды, чтобы перемешивать еду в поисках чего-то.
🥢 刺し箸 (сасибаси, также 突き箸, цукибаси)
Накалывать еду на палочки, протыкать её.
🥢 指し箸 (сасибаси)
Указывать на людей и предметы палочками для еды.
🥢 じか箸 (дзикабаси)
Использовать собственные палочки для еды вместо сервировочных палочек, чтобы брать еду из общей сервировочной тарелки.
🥢 透かし箸 (сукасибаси)
Съев верхнюю половину рыбы, палочками выкапывать еду из-под костей, не удаляя их.
🥢 せせり箸 (сэсэрибаси, также ようじ箸, ёдзибаси)
Ковыряться палочками в еде.
🥢 そろえ箸 (сороэбаси)
Выравнивать концы палочек, постукивая ими по посуде.
🥢 たたき箸 (татакибаси)
Извлекать звуки, постукивая палочками по тарелке.
🥢 立て箸 (татэбаси, также 突き立て箸цукитатэбаси, 仏箸хотокэбаси)
!!! (Требуется особое внимание) Втыкать палочки вертикально в рис. Это табу, поскольку именно так рис преподносится как буддийское погребальное подношение.
🥢 違い箸 (тигаибаси)
Использовать палочки для еды из разных материалов (например, одну из дерева, а другую из бамбука).
🥢 ちぎり箸 (тигирибаси)
Держать по одной палочке в каждой руке и использовать их как нож и вилку, чтобы разрывать или нарезать пищу на более мелкие кусочки.
🥢 調伏箸 (тёбукубаси)
Класть палочки на стол кончиками вправо.
🥢 涙箸 (намидабаси)
Позволять соусу или супу стекал с кончиков палочек во время еды. Намида означает «слёзы».
🥢 握り箸 (нигирибаси)
Сжимать обе палочки в кулаке.
🥢 ねぶり箸 (нэбурибаси)
Облизывать палочки.
🥢 橋箸 (хасибаси, также 渡し箸, ватасибаси)
Помещать палочки для еды как мост на верхней части блюда, чтобы показать, что блюдо готово. Палочки для еды следует класть на хасиоки (подставку для палочек).
🥢 はね箸 (ханэбаси)
Использовать палочки для еды, чтобы отталкивать еду, которую не хочется есть.
🥢 振り上げ箸 (фуриагэбаси)
Поднимать кончики палочек выше тыльной стороны ладони.
🥢 振り箸 (фурибаси)
Стряхивать суп, соус или небольшие кусочки еды с кончиков палочек для еды.
🥢 惑い箸 (мадоибаси, также 迷い箸, маёибаси)
Держать палочки для еды над блюдами, решая, какую еду взять.
🥢 回し箸 (мавасибаси)
Помешивать суп палочками.
🥢 もぎくわえ (могикуваэ)
При перемещении блюд не класть палочки, а зажимать боком во рту.
🥢 もぎ箸 (могибаси)
Откусывать и съедать зёрна риса, прилипшие к палочкам.
🥢 持ち箸 (мотибаси)
Держать палочки и чашку в одной руке одновременно.
🥢 楊枝箸 (ёдзибаси)
Использовать палочку как зубочистку.
🥢 横箸 (ёкобаси)
Складывать палочки для еды вместе и использовать их как ложку, чтобы зачерпнуть пищу.
🥢 寄せ箸 (ёсэбаси)
Подтягивать блюдо к себе палочками.
Фотография к заголовку: PIXTA