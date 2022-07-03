Палочки для еды: словарь недопустимых действий за столом в Японии

Как избежать оплошностей при использовании палочек для еды в Японии? Мы приводим обзор ошибок при еде палочками.

Существуют определённые способы использования палочек для еды, и некоторые действия палочками за столом считаются проявлением невоспитанности или даже нарушением табу. Такие действия, которые называют кираибаси, перечислены ниже (перечисление в порядке японского слогового алфавита).

🥢 あげ箸 (агэбаси)

Поднимать палочки выше уровня рта.

🥢 洗い箸 (араибаси)

Полоскать палочки для еды в супе или напитках.

🥢 合わせ箸 (авасэбаси, также 拾い箸, хироибаси или 箸渡し, хасиватаси)

!!! (Требуется особое внимание) Нельзя передавать еду из одной пары палочек в другую. Это табу, связанное с похоронным обычаем после кремации собирать останки и передавать их палочками для еды.

🥢 受け箸 (укэбаси)

Протягивать чашку за добавкой, держа в той же руке палочки для еды.

🥢 移り箸 (уцурибаси, также 渡り箸, ватарибаси)

Продолжать постоянно брать палочками один и тот же гарнир. Согласно этикету, правильно сначала взять палочками и съесть рис, взять ими один из гарниров, снова съесть рис, взять из другого гарнира.

🥢 うら箸 (урабаси, также そら箸, сорабаси)

Захватить еду палочками, а затем положить её обратно и не есть.

🥢 拝み箸 (огамибаси)

Держать палочки для еды в руках, сложив их при выражении благодарности за еду. Считается неуважительным держать что-то в руках в время молитвы, и запрещено держать палочки для еды, произнося «Итадакимасу!» перед едой, когда вы выражаете благодарность за пищу.



Огамибаси (© Pixta)

🥢 押し込み箸 (осикомибаси, также 込み箸, комибаси)

Использовать палочки для еды, чтобы протолкнуть пищу глубоко в рот.

🥢 落とし箸 (отосибаси)

Ронять палочки во время еды.

🥢 返し箸 (каэсибаси, также 逆さ箸, сакасабаси)

Брать из общей посуды еду, переворачивая палочки обратными концами так, чтобы кончики палочек, которыми едят, не касались еды.

🥢 かき箸 (какибаси, также かき込み箸, какикомибаси)

Поднести чашку ко рту и подталкивать пищу в рот палочками. Это также может означать использование палочек для еды для того, чтобы почесать голову или другие части тела.

🥢 かみ箸 (камибаси)

Прикусывать палочки.

🥢 くわえ箸 (куваэбаси)

Брать кончики палочек в рот.

🥢 こじ箸 (кодзибаси, также ほじり箸, ходзирибаси)

Использовать палочки для еды, чтобы взять что-то со дна, из-под других продуктов.

🥢 こすり箸 (косурибаси)

Тереть варибаси (одноразовые палочки для еды) друг об друга, чтобы удалить заусенцы.

🥢 探り箸 (сагурибаси)

Использовать палочки для еды, чтобы перемешивать еду в поисках чего-то.

🥢 刺し箸 (сасибаси, также 突き箸, цукибаси)

Накалывать еду на палочки, протыкать её.

🥢 指し箸 (сасибаси)

Указывать на людей и предметы палочками для еды.

🥢 じか箸 (дзикабаси)

Использовать собственные палочки для еды вместо сервировочных палочек, чтобы брать еду из общей сервировочной тарелки.

🥢 透かし箸 (сукасибаси)

Съев верхнюю половину рыбы, палочками выкапывать еду из-под костей, не удаляя их.

🥢 せせり箸 (сэсэрибаси, также ようじ箸, ёдзибаси)

Ковыряться палочками в еде.

🥢 そろえ箸 (сороэбаси)

Выравнивать концы палочек, постукивая ими по посуде.

🥢 たたき箸 (татакибаси)

Извлекать звуки, постукивая палочками по тарелке.

🥢 立て箸 (татэбаси, также 突き立て箸цукитатэбаси, 仏箸хотокэбаси)

!!! (Требуется особое внимание) Втыкать палочки вертикально в рис. Это табу, поскольку именно так рис преподносится как буддийское погребальное подношение.

🥢 違い箸 (тигаибаси)

Использовать палочки для еды из разных материалов (например, одну из дерева, а другую из бамбука).

🥢 ちぎり箸 (тигирибаси)

Держать по одной палочке в каждой руке и использовать их как нож и вилку, чтобы разрывать или нарезать пищу на более мелкие кусочки.

🥢 調伏箸 (тёбукубаси)

Класть палочки на стол кончиками вправо.



Тёбукубаси (© Pixta)

🥢 涙箸 (намидабаси)

Позволять соусу или супу стекал с кончиков палочек во время еды. Намида означает «слёзы».

🥢 握り箸 (нигирибаси)

Сжимать обе палочки в кулаке.



Нигирибаси (© Pixta)

🥢 ねぶり箸 (нэбурибаси)

Облизывать палочки.

🥢 橋箸 (хасибаси, также 渡し箸, ватасибаси)

Помещать палочки для еды как мост на верхней части блюда, чтобы показать, что блюдо готово. Палочки для еды следует класть на хасиоки (подставку для палочек).

🥢 はね箸 (ханэбаси)

Использовать палочки для еды, чтобы отталкивать еду, которую не хочется есть.

🥢 振り上げ箸 (фуриагэбаси)

Поднимать кончики палочек выше тыльной стороны ладони.

🥢 振り箸 (фурибаси)

Стряхивать суп, соус или небольшие кусочки еды с кончиков палочек для еды.

🥢 惑い箸 (мадоибаси, также 迷い箸, маёибаси)

Держать палочки для еды над блюдами, решая, какую еду взять.

🥢 回し箸 (мавасибаси)

Помешивать суп палочками.

🥢 もぎくわえ (могикуваэ)

При перемещении блюд не класть палочки, а зажимать боком во рту.

🥢 もぎ箸 (могибаси)

Откусывать и съедать зёрна риса, прилипшие к палочкам.

🥢 持ち箸 (мотибаси)

Держать палочки и чашку в одной руке одновременно.

🥢 楊枝箸 (ёдзибаси)

Использовать палочку как зубочистку.

🥢 横箸 (ёкобаси)

Складывать палочки для еды вместе и использовать их как ложку, чтобы зачерпнуть пищу.

🥢 寄せ箸 (ёсэбаси)

Подтягивать блюдо к себе палочками.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме