食事の時に何気なく使っている箸には、嫌い箸、禁じ箸、忌み箸などと呼ばれるマナー違反がある。人前で恥をかいたり、相手に不愉快な思いをさせたりしないためにも普段の箸使いを見直してみませんか？

こんなにある「嫌い箸」

（五十音順）

🥢あげ箸

箸を口の位置より上に上げる。

🥢洗い箸

汁物や飲み物などで箸先を洗う。

🥢合わせ箸（移し箸、箸渡し、拾い箸）

箸から箸へと料理を移動させる。火葬後の遺骨を拾うときに、箸から箸へと遺骨を渡すことに由来する。

🥢受け箸

箸を持ったまま、お代わりをする。

🥢移り箸（重ね箸、菜の菜、箸なまり、渡り箸）

同じ料理ばかりに箸を付ける。ご飯を口に運んだ後におかずを食べ、再びご飯を食べてから別のおかずを食べるのが正しいマナー。

🥢うら箸（かし箸、そら箸）

箸を付けた料理を取らずに元に戻す。

🥢拝み箸

両手を合わせて拝むように箸を持つ。合掌の際に物を持つのは不作法とされ、「いただきます」と言いながらの拝み箸はタブー。

🥢押し込み箸（込み箸）

料理を箸で口に深く押し込む。

🥢落とし箸

持っている箸を食事中に落とす。

🥢返し箸（逆さ箸）

料理を取り分ける際、箸の上下を持ち換えて、口を付けた箸先が料理に触れないようにする。

🥢かき箸（かき込み箸）

食器に口を当てて、料理を箸でかき込む。箸で頭など体をかく動作を呼ぶ場合もある。

🥢かみ箸

箸をかむ。

🥢くわえ箸

箸をくわえる。

🥢こじ箸（ひき箸、ほじり箸、もじ箸）

食器の底から料理を取り出す。

🥢こすり箸

割り箸のささくれをこすって落とす。

🥢探り箸

箸で料理をかき混ぜて中を探る。

🥢刺し箸（突き箸）

食材を箸で突き刺す。

🥢指し箸

人や物を箸で指し示す。

🥢じか箸

大皿料理などを、自分の箸で取り分ける。

🥢透かし箸

魚の骨を取らず、下からほじり出して食べる。

🥢せせり箸（ようじ箸）

箸で何度も料理をつつく。

🥢そろえ箸

箸先を器や食卓に立ててそろえる。

🥢たたき箸

箸で器をたたく。

🥢立て箸（突き立て箸、仏箸）

ご飯に箸を突き立てる。

🥢違い箸（竹木箸）

材質が不ぞろいの箸を使う。

🥢ちぎり箸

両手で1本ずつ箸を持って、食材をちぎる。

🥢調伏（ちょうぶく）箸

箸先を右に向けて置く。

🥢涙箸

箸先から料理の汁を垂らす。

🥢握り箸

握るように箸を持って食べる。

🥢ねぶり箸

箸をなめる。

🥢橋箸（渡し箸）

食器の上に橋を渡すように箸を置く。「もう食べない」との意思表示になる。

🥢はね箸

食べたくないものを箸で避ける。

🥢振り上げ箸

手の甲よりも箸先を振り上げる。

🥢振り箸

箸先についた汁や小さな食材を振り落とす。

🥢惑い箸（なまじ箸、迷い箸）

どれを食べるか迷いながら、料理の上で箸を動かす。

🥢回し箸

汁物を箸でぐるぐるとかき回す。

🥢もぎくわえ

食器を動かす際に、箸を置かずに横にして口にくわえる。

🥢もぎ箸（もぎり箸）

箸についたご飯粒などを、もぎ取るように食べる。

🥢持ち箸（もろおこし）

片方の手で箸と食器を同時に持つ。正しくは両手で食器を持って左手に乗せ、右手で持ち上げた箸を左手の薬指と小指の間に挟み、右手で下から箸を持ち替える。

🥢楊枝（ようじ）箸

箸をつま楊枝のように使う。

🥢横箸

箸をそろえてスプーンのように料理をすくう。

🥢寄せ箸

箸で食器を手前に引き寄せる。

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