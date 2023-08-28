Утива и сэнсу: японские веера

Японский калейдоскоп

Японские веера имеют не только практическое применение, помогая пережить жару, но они также получили известность благодаря своим эстетическим качествам. В Японии есть две основных разновидности вееров – жёсткий «утива» и складной веер «сэнсу».

Типичными японскими ручными веерами, утива и сэнсу, можно пользоваться круглый год, но, само собой, чаще всего их можно увидеть летом. Эти веера не только создают прохладный ветерок, но и служат стильным аксессуаром при ношении кимоно и юката, на танцах бон-одори, во время фейерверков и летних праздников. Складные веера сэнсу пользуются особой популярностью среди иностранных туристов, это один из стандартных японских сувениров. В последние годы можно также увидеть людей, идущих на работу с небольшим портативным электрическим вентилятором в руке.

Утива

Плоские веера, которые в Японии называют утива, использовались в Китае со времен династии Чжоу (1046-256 гг. до н. э.). Они были завезены в Японию из Китая и иъх находили на археологических памятниках периода Кофун (ок. 300-710). Считается, что люди с высоким статусом использовали утива, чтобы скрыть лицо, оберегая своё достоинство, а также отгонять злых духов и насекомых. Реликвии в сокровищнице Сёсоин на территории храма Тодайдзи в городе Нара и в храме Корюдзи в Киото также указывают на то, что утива использовали императорский двор и знать в периоды Нара (710-794) и Хэйан (794–1192).



Женщина с веером утива (© Pixta)

В иллюстрированном свитке XII века «Записки о болезнях» (Ямаи-но соси) есть изображение самурая низкого ранга, который держит веер в форме утива, сделанный из листьев китайской веерной пальмы. В то время веера часто имели круглую форму, и их стали называть словом утива (団扇), состоящим из иероглифов «круглый» и «веер». В неспокойный период Сэнгоку (Воюющих провинций, 1467-1568) для подачи сигналов во время сражений использовались военные веера гумбай, имевшие форму утива и сделанные из кожи или железа.

Начиная с периода Эдо (1603-1868) повсеместно стали использовать веера, сделанные из бамбуковой рамы, покрытой бумагой и украшенные изображениями. Для картинок на веерах использовались тщательно продуманные гравюры на дереве нисики-э или изображения актёров театра Кабуки. На некоторых картинах в жанре укиё-э, созданных в это время, изображены женщины, держащие утива и наслаждающиеся вечерней прохладой. Утива стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Иногда вместо бумаги для изготовления вееров использовали шелк. Веера сибу-утива, у которых бумагу покрывали какисибу, танином хурмы, чтобы сделать её более прочной, обычные люди использовали, чтобы раздувать огонь. И в наши дни утива иногда используют для жарки куриных шашлычков якитори и угря, или же для охлаждения риса для суси.



Утива используется для разведения огня (© Pixta)

Тремя лучшими видами утива в Японии считаются кё-утива , маругамэ-утива и босю-утива. «Столичные веера» кё-утива, производящиеся в Киото, характеризуются тонкими рёбрами, расходящимися по поверхности веера, и ручкой, которая изготавливается отдельно, а затем прикрепляется. Маругамэ-утива получили свое название от того, что производятся в городе Маругамэ преф. Кагава с использованием бамбука из Эхимэ, бумаги из Коти и клея из Токусимы, так что все материалы производятся в четырёх префектурах Сикоку. В них применяется «мужской бамбук» отокодакэ, толстую трость которого разрезают и раскалывают наверху, чтобы сформировать ручку и раму веера. Босю-утива из района Минамибосо в преф. Тиба изготавливаются с использованием более тонких стеблей оннадакэ, благодаря чему они более округлые.



«Столичные веера» кё-утива



Маругамэ-утива (предоставлено Туристической ассоциацией Маругамэ)



Босю-утива (фотобанк Минамибосо)

Современные утива изготавливают из различных материалов, в том числе из ткани и пластика. В наши дни люди используют их во время концертов или когда смотрят спортивные состязания. Их в рекламных целях даже раздают предприятия для стимулирования продаж.

Сэнсу

Складные веера сэнсу возникли в Японии в начале периода Хэйан, примерно в IX веке. Тогда их называли оги, это веера, которые можно было легко складывать и удобно носить с собой. Первоначально мужчины при императорском дворе использовали их в качестве материала для записей об этикете. Постепенно оги становились более красочными, на них стали рисовать изображения. Такие веера начали использовать придворные женщины, и в результате они стали скорее декоративным аксессуаром. Люди рисовали на них картины или писали стихи вака , ценя их как предметы искусства, а другие подносили веера в дар богам и буддам. Оги упоминаются в «Записках у изголовья» (Макура-но соси), написанных в конце X века, а также в главе «Вечерний лик» (Югао) «Повести о Гэндзи» (Гэндзи моногатари). Веера оги стали использовать в синтоистских церемониях, чайной церемонии садо и традиционных японских танцах буё. После этого был создан тип веера кавахори-оги, у которого бамбуковая рама была покрыта бумагой с одной стороны, как у современных сэнсу. Такие веера были очень практичны, поскольку их можно легко носить с собой, в сложенном виде кладя в сумку или аналог кармана.

Одним из основных районов производства этих складных вееров стал Киото, там производится особый тип веера кё-сэнсу. Такие веера сделаны из бамбука и покрыты бумагой или шелком, а затем украшены сусальным золотом и серебром или лаком в технике маки-э. Они издавна высоко ценились как произведения искусства. Предназначенные в основном для женщин, эти веера бывают самых разных типов, в том числе май-оги для использования в традиционном танце, а также предназначенные для других целей – например, для приветствия во время чайных церемоний и свадеб. Говорят, что процесс изготовления этих вееров состоит из 87 этапов, и традиционный метод производства сохраняется за счет разделения труда между несколькими ремесленниками.



Кё-сэнсу (© Pixta)

Наряду с Киото важным центром производства складных вееров является Нагоя, где делают нагоя-сэнсу. Если сэнсу из Киото в основном предназначены для женщин, в Нагоя они считаются скорее аксессуарами для мужчин.



Нагоя-сэнсу с рисунком по мотивам изображения тигра из дворца Хоммару в замке Нагоя (предоставлено Суэхиродо)

В Токио производят эдо-сэнсу, то есть складные веера, которые изначально продавались в Эдо, как раньше называлась японская столица. Они включают 15 толстых прочных бамбуковых рёбер и украшены простыми и яркими узорами.



Эдо-сэнсу с изображением «Большой волны в Канагава» художника Хокусая (предоставлено «Ибасэн»)

В искусстве комических представлений разговорного жанра ракуго основными реквизитами являются веер сэнсу и повязка-полотенце тэнугуи. В руках исполнителя сэнсу может играть роль палочек для еды, ножниц, ручки и прочего. Сэнсу также используются в традиционных японских исполнительских искусствах, таких как Кёгэн, театр Но и традиционные танцы буё.



Исполнитель ракуго Санъютэй Хораку использует сэнсу, чтобы показать чашу с сакэ, из которой он пьёт во время одной из своих историй. Снято в театре Асакуса Тоёкан в Токио (© Jiji Press)

Ручные электрические вентиляторы

Примерно в 2017 году в Азии резко возросла популярность портативных электрических вентиляторов, и эта тенденция быстро распространилась в Японии благодаря социальным сетям. Людям нравятся такие вентиляторы, потому что их легко носить с собой, они доступны по цене, и скорость воздушного потока можно регулировать. В магазинах можно найти множество различных типов, в том числе такие, которые надевают на шею, есть вентиляторы, которые превращаются из портативных в настольные, вентиляторы, выпускающие туман, и вентиляторы без лопастей.

При таком огромном выборе вентиляторов вы непременно найдёте тот, который лучше поможет вам пережить летнюю жару.



Женщина в летней одежде юката и с ручным электрическим вентилятором в руках (© Pixta)

Фотография к заголовку: © Pixta