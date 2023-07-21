Лак из Дайго: незаменимый для сохранения культурного наследия и ценный как кровь – важна каждая капля

Традиционная японская эстетика в современном мире

Лакированные изделия из лака, который добывают в городе Дайго префектуры Ибараки, отличает от прочих превосходное качество. Этот лак, обладающий особой прозрачностью и блеском, используется в основном для покрытия изделий экстра-класса. Но в условиях спада национального лакового промысла в силу старения и иных причин сокращается количество сборщиков лака, которых в период расцвета насчитывалось более 150, и теперь их осталось всего несколько человек.

Растить десять лет, чтобы получить всего стакан лака

Натуральный лак, который является традиционным лакокрасочным материалом в Японии, представляет собой очищенный сок, выделяемый лаковым деревом. Ему присуща высокая склеивающая сила при отвердевании, а также превосходная водонепроницаемость и огнеупорность. При сборе лака на стволе дерева делают надрезы в виде горизонтальных линий, с которых скребком собирают жидкость, выделяемую растением для того, чтобы залечить надрез. Чтобы вырастить дерево, с которого можно собрать лак, требуется 10 лет, с одного такого дерева удается собрать всего около 180 граммов лака – примерно один стакан. Второй раз получить лак с дерева, с которого он уже собран, невозможно. Профессиональные сборщики лака относятся к нему очень бережно считая: «Капля лака – все равно что капля крови».



Емкость для сбора лака (слева) и исходная лаковая жидкость. Лак-сырец, получаемый путем очистки древесного сока от сора, тщательно перемешивают до однородного состояния, после чего прогревают, выпаривая влагу, и в результате получается чистый лак – густая субстанция низкой текучести

Лак имеет старинную историю – лакированные украшения находили даже при раскопках периода Дзёмон (свыше 10 тыс. лет назад). Лакировка применялась при строительстве буддийских храмов и других сооружений, а также для изготовления буддийской утвари в периоды Асука и Нара. В периоды Камакура и Муромати произошел расцвет производства лаковых изделий – лакировка применялась даже при изготовлении посуды для аристократов и элементов самурайских доспехов. В период Эдо по всей стране сформировались широко известные центры производства лакированных изделий, таких как Вадзима-нури или Айдзу-нури. Лаковые изделия стали важным предметом экспорта, и как утверждают, даже в версальских покоях Марии-Антуанетты был уголок, украшенный лакированной утварью. Лаковые изделия из Японии прославились как один из наиболее представительных декоративно-прикладных промыслов Востока и настолько полюбились царским династиям Европы, что заслужили нарицательное название «джапан» точно так же, как китайский фарфор удостоился наименования «чайна».

Местный промысел, поощряемый владыкой княжества Мито

Лак из Дайго, или по-японски Дайго-уруси, состоит по большей части из урусиола – так называют древесную смолу растений семейства сумаховые. Урусиол – фенольный полимер, чем больше его содержание – тем выше прозрачность лака. Поскольку в дополнение к этому свойству он обладает совершенно особым блеском, благодаря которому лаковое покрытие создает ощущение глубины и влажности, данный материал широко известен как в Японии, так и за ее пределами. Этот высококлассный лак издавна использовался для отделки изделий экстра-класса, в частности, лаковых изделий из города Вадзима – Вадзима-нури. Обладатель звания «живое национальное сокровище», мастер лакировки Ониси Исао – один из творцов, для которых лак из Дайго служит излюбленным материалом. «С нанесением каждого слоя все больше проявляются его глубина и блеск. Такого блеска вряд ли добьешься, пользуясь лаком из других районов промысла», – говорит мастер.

Дайго-уруси, или лаком из Дайго, называют продукцию, выпускаемую в городе Дайго префектуры Ибараки и еще нескольких местах, в частности, в городе Накагава префектуры Тотиги. Город Дайго, где высок перепад между летней жарой и зимними холодами, что отлично подходит для получения лака, издавна известен как место, где производят уруси отменного качества. Взращивание лакового промысла началось в городе Дайго в стародавние времена, когда Токугава Мицукуни, второй повелитель княжества Мито, известный по сериалу «Мито Комон», стал поощрять разведение лаковых деревьев как средства повышения доходов для каждого крестьянского хозяйства. В то время лаковая смола использовалась не только для лаковых покрытий, но и при изготовлении свечей. В начале периода Мэйдзи лака собирали около 3 тонн, а с начала периода Сёва добычей в Дайго и в Накагава постоянно промышляли сборщики лака из префектур Фукуи, Исикава, Фукусима и других мест.

В прошлом Дайго гордился самыми большими объемами сбора в Японии, но в последние годы префектура Ибараки отошла по этому показателю на второе место, уступив префектуре Иватэ, а третье место занимает префектура Тотиги. Префектура Иватэ обязана своим первенством сборщикам лака, обосновавшимся в местечке Дзёбодзи города Нинохэ.

Спад национального производства

В условиях, когда национальное производство лака переживает стагнацию из-за обилия на рынке дешевых лаков из Китая и других стран, по целому ряду причин, в частности, из-за старения, количество сборщиков лака, которых на пике этого промысла только в самом Дайго насчитывалось более 150, к наступлению периода Хэйсэй сократилось всего до нескольких человек. В этой обстановке профессиональный добытчик лака Тобита Юдзо, испытывая ощущение острого кризиса, в 2010 году вместе с Отделом сельского и лесного хозяйства администрации Дайго организовал Общество сохранения лакового промысла Дайго, которое объединило 10 профессиональных сборщиков лака из Дайго, а также из Накагавы в префектуре Тотиги. Тогда же приняли решение с учетом исторических и культурных особенностей объединить под общим названием Дайго-уруси (Лак из Дайго) ряд различной продукции традиционных наименований, таких как Дайго-уруси, Окукудзи-уруси, Ибараки-уруси и т.п. По состоянию на 2023 год Общество сохранения ведет активную работу в составе 18 человек – его пополнили 20-летние юноши и девушки.

Общество сохранения работает, главным образом, над решением двух задач. Первая – увеличение производства через выращивание саженцев и активную посадку лаковых рощ. Если раньше их растили на горных склонах, то теперь культивирование на ровных полях значительно упростило работу по уходу и контролю. Вторая задача – воспитание продолжателей дела. Заслуженные профессионалы не жалеют своего драгоценного времени на передачу молодежи технических приемов выращивания саженцев, высадки и формирования деревьев, удаления подлеска, подкормки удобрениями, обрезки веток, сбора лака и, наконец, вырубки отслуживших деревьев.



Роща лаковых деревьев в период сбора лака

В японском декоративно-прикладном производстве лаковых изделий традиции живут больше тысячи лет. Однако в поставках лака – основного исходного материала – зависимость от импортной продукции из Китая и других стран составляет 98%. Национальное производство лака снижается с каждым годом, неуклонно сокращается в масштабах всей страны и число профессиональных добытчиков лака. Причина спада национального производства лака состоит не только в том, что сбор сырья требует больших затрат времени, принося при этом сравнительно скромный доход, но и в том, что менее качественный лак китайского производства доступен по очень низким ценам. В таких условиях крайне важное значение имело то, что в 2015 году Агентство по делам культуры своим распоряжением предписало использовать только лак японского производства при реставрации национальных сокровищ и важного культурного достояния. Теперь лак из Дайго выступает незаменимым материалом для проведения реставрации таких важнейших предметов национальной культуры как объекты буддийского храма Тион-ин в Киото, и можно без преувеличения утверждать, что обеспечение этой продукцией превосходного качества является неотложной задачей с точки зрения сохранения традиционной японской культуры.



Нынешний председатель Общества сохранения лакового промысла Дайго Нидайра Ёсихиро (справа) и первый председатель Общества Тобита Юдзо

Фотосъемка: Отомэ Кайта

Фотография к заголовку: профессиональный сборщик Тобита Юдзо за сбором сока лакового дерева (снимок Отомэ Кайты)

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