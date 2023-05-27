Традиционное искусство лакировки в Японии: всего 2000 кг лака производится внутри страны

Лакированная утварь, в том числе палочки для еды и чашки для супа мисо, является неотъемлемой частью повседневного быта японцев. Однако объём японского производства лака очень мал, и большая часть лака импортируется из-за рубежа, например, из Китая.

Говорят, что французская королева Мария-Антуанетта очень ценила японскую лаковую посуду. Культура лакированных изделий была широко распространена в Восточной и Юго-Восточной Азии, но в эпоху Великих географических открытий в Европе особенно высоко ценились японские лаковые изделия, и слово «джапан» стало нарицательным для обозначения лаковых изделий в целом.

Хотя лак является одной из знаменитых отраслей японского ремесла, но, согласно статистическому исследованию лесных товаров специального назначения за 2021 год, в Японии он производится в 12 префектурах, и объём производства составляет всего 2035 кг. Большая часть лака, используемого для изготовления лакированных изделий, импортируется из Китая и других стран.

С 2018 года Агентство по делам культуры объявило о принципиальной политике использования японского лака для сохранения и ремонта объектов со статусом национальных сокровищ и важного культурного достояния. Ежегодно для консервации и ремонта требуется более 2000 кг лака, так что сложилась ситуация, когда японское производство едва справляется с выпуском даже этого количества.

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