Объект Всемирного наследия: неподвластный времени монастырь Тодайдзи в городе Нара и 1300-летний Великий Будда

Путеводительпо Японии

Храм Тодайдзи в городе Нара, известный грандиозной статуей Великого Будды, является главной туристической достопримечательностью в этом городе. Многие павильоны и статуи Будды, в том числе Дайбуцудэн, Павильон Большого Будды, вошли в список национального достояния, а обширные территории монастыря полны достопримечательностей. Это пространство, которое повествует о бурной истории древней столицы на протяжении последних 1300 лет.

Статуя Великого Будды – символ Нара, появившийся в VIII веке

Город Нара – древняя столица Японии с более долгой историей, чем даже Киото. Период Нара, начавшийся в 3 году Вадо (710), когда была построена столица Хэйдзёкё на территории нынешнего г. Нара, был временем расцвета японской культуры благодаря активному обмену с Корейским полуостровом и континентом. В 13 году Энряку (794) было завершено строительство новой столицы Хэйанкё (Киото), и центр управления государством переместился туда. Хотя останки столицы Хэйдзёкё сейчас погребены под землёй, построенные в тот период святилища и храмы всё ещё стоят. В 1997 году руины дворца Хэйдзё, святилища и храмы, а также первобытный лес, свидетельства религии и жизни в древности, были зарегистрированы в качестве объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Историческое наследие древней столицы Нара (преф. Нара)».



Широкий мощёный камнем проход ведёт к красным Средним воротам Тюмон (Важное культурное достояние)



На дороге паломников сандо стоит каменная стела, посвящённая внесению Тодайдзи в список объектов Всемирного наследия

Важнейшей из достопримечательностей, которые вошли в список Всемирного наследия, является примыкающий к парку Нара монастырь Тодайдзи с его статуей Великого Будды. Территория храма у подножья горы Вакакуса с её богатой природой занимает площадь около 340 000 квадратных метров. Монастырь был центром для всех «поземельных храмов» кокубундзи, построенных в каждой земле по всей стране в период Нара, и назывался сококубундзи, «храм всех поземельных храмов». В период Хэйан он процветал как академический монастырь «Хассо кэнгаку», где можно было изучать доктрины восьми школ японского буддизма. Сейчас это главный храм школы Кэгон.



Пруд Кагами, в котором отражаются ворота Тюмон и Дайбуцудэн, Павильон Большого Будды

Великий Будда, переживший четыре периода японской истории

Пройдя по ведущей к монастырю дороге Омотэсандо с её рядами сувенирных магазинов и играющими оленями, вы выйдете к Дайбуцудэн, Павильону Большого Будды, который является главным сооружением монастыря Тодайдзи. Это одно из самых больших деревянных сооружений в мире: его высота составляет 48 метров, ширина – 57 метров, а глубина – 50 метров. В момент постройки он был ещё более впечатляющим и имел ширину около 88 метров. Национальным достоянием признаны и статуя Большого Будды, и Дайбуцудэн.



Павильон Большого Будды (Национальное достояние)



15 августа проводится вечерняя поминальная служба Манто куёэ (Jiji Press)



Окно перед ликом Будды открывается на Новый год, О-Бон и в другие праздники (предоставлено Бюро посетителей Нара)

Главное изображение Будды, которое широко известно как «Великий Будда Нары», официально называется Русянабуцу или Бирусянабуцу. Это транслитерация санскритского имени Будды Вайрочана, воплощающего принцип комё хэндзё, милость Будды, которая распространяется бесконечно, подобно солнцу, освещающему всё вокруг.

Это самый большой в мире бронзовый Будда, он покрыт позолотой и его высота составляет около 15 метров. Его можно увидеть только если войти в Дайбуцудэн и глядя на него снизу. В праздники, в том числе на Новый год и во время праздника О-Бон (с 13 по 15 августа), когда проводится церемония Манто куёэ, открывают окно перед ликом Будды, и тогда его можно увидеть с дороги, ведущей к храму.



Сидящая статуя будды Русяна (Национальное достояние)



Статуя подвергалась разрушению в период Хэйан (794-1192) и в период Сэнгоку (1467-1568). Цвет головы и туловища отличаются из-за того, что для реставрации части отливали в разное время

Предшественником храма Тодайдзи был храм Самбо (позже известный как храм Кинсё-сандзи), который построил император Сёму в 5 году Дзинки (728) для своего сына, умершего молодым. В 15 году Тэмпё (743) император Сёму потребовал построить большую статую Будды, чтобы защитить страну от ряда бедствий и политической нестабильности с помощью силы буддизма. Хотя это и был беспрецедентно крупный проект, но священник Гёки, которого поддержали другие люди, запросил средства, материалы и рабочую силу со всей страны, чтобы внести свой вклад. В 4 году Тэмпё-Сёхо (752) была проведена церемония «открытия глаз», в ходе которой изображение обретало душу, и на этом строительство статуи было завершено. Примерно тогда же монастырь получил название Великого храма Востока, Тодайдзи.



Восьмиугольный фонарь (Национальное достояние) перед Дайбуцудэн. Сделанный из позолоченной бронзы в период постройки Тодайдзи фонарь имеет высоту около 4,6 метра

С тех пор Великий Будда дважды подвергался разрушениям. В 4 году Дзисё (1180), в конце периода Хэйан, верхняя часть тела статуи была уничтожена огнём во время нападения рода Тайра на Южную столицу, как тогда называли Нара, и через четыре года её восстановил монах Тёгэн. В период Сэнгоку в 10 году Эйроку (1567) многие храмовые постройки, в том числе Дайбуцудэн, снова сгорели дотла. Построенный после этого временный павильон позднее разрушился, а Великий Будда, который пережил пожар и был отремонтирован, много лет подвергался разрушительному воздействию стихии. Наконец, в период Эдо (1603-1868) в 1 году Дзёкё (1684) начался ремонт, а через 25 лет, в 6 году Хоэй (1709) был реконструирован и Дайбуцудэн.

Таким образом, Великий Будда, сохранившийся до наших дней, является редким памятником культуры, создававшимся на протяжении четырёх эпох. Голова была отлита в период Эдо, верхняя часть тела – в период Сэнгоку, а часть ниже поясницы – в период Камакура. Если присмотреться. То заметно, что лицо сделано лучше, чем тело.



На лепестках лотоса на пьедестале Великого Будды выгравирована сутра Кэгон (Аватамсака-сутра). У основания статуи находится модель комплекса Дайбуцудэн в момент постройки, и её можно рассмотреть вблизи



Модель храма, изображающая его облик во время его основания, в павильоне Дайбуцудэн. Сам Дайбуцудэн шире, а восточная и западная пагоды по оценка имели высоту около 100 метров

Статуи Нио – шедевры, которые создали мастера Ункэй и Кайкэй

Тодайдзи с его 1300-летней историей является местом, где сохранились религиозный дух, культура и архитектурные стили разных эпох. Нандаймон, главные ворота, признанные национальным достоянием, являются наиболее показательным примером сооружений, созданных при восстановлении Тодайдзи в период Камакура.

Это одни из самых высоких ворот в Японии, их высота составляет 25 метров. Это многоярусные ворота, выполненные в архитектурном стиле китайской династии Сун (960-1279). С момента постройки в 3 году Кэннин (1203) они привлекают верующих уже на протяжении более 800 лет.



Великие Южные ворота Нандаймон (Национальное достояние), многоярусные ворота с двухъярусной крышей

Статуи Конго рикиси (санскр. Ваджрапани) также называют «Нио». Статуя Агё с открытым ртом и Унгё, у которого рот закрыт, изображены глядящими друг на друга, они являются символическими охранниками территории храма.

Авторами скульптур являются буддийские скульпторы периода Камакура Ункэй и Кайкэй. Говорят, что фигуры стражей были изготовлены всего за 69 дней, и сейчас трудно поверить, что исполненные мощи фигуры с их гневными выражениями лиц, рельефными мышцами и широко раскрытыми массивными ладонями были созданы за такое короткое время. Это одни из известнейших буддийских скульптур в списке национального достояния, и при этом их можно осматривать в любое время суток, поскольку они находятся на паломнической дороге к храму.



Статуи Конго рикиси (Национальное достояние) в воротах Нандаймон отличаются от прочих подобных скульптур тем, что обращены друг к другу лицом. Слева – Агё, справа – Унгё

Памятники национального достояния, созданные на протяжении 1300 лет

Самым старым сохранившимся зданием в Тодайдзи является павильон Хоккэдо, также известный как Сангацудо, национальное достояние. Говорят, что здесь впервые в Японии провели толкование сутры Кэгон (Аатамсака-сутра). В зале находятся статуи будд периода Нара, они также входят в список национального достояния, в том числе главный объект поклонения – статуя Фукукэнсаку Каннон.



Видимый на фотографии фасад представляет собой пристройку, построенную в период Камакура, объединённую со зданием периода Нара позади него

На обширной территории монастыря есть много других достопримечательностей. В павильоне Кайдандо(*1), расположенном с западной стороны Дайбуцудэн, находятся статуи Четырёх небесных царей, Ситэнно (национальное достояние), созданные в период Нара и создающие торжественную атмосферу храма. В павильоне Сигацудо (важное культурное достояние, также известное как Саммайдо) хранятся буддийские статуи, созданные в период Хэйан, в том числе Одиннадцатиликая Каннон (важное культурное достояние); павильон Кайсандо (национальное достояние) со статуей епископа Рубэн (национальное достояние), работавшего над постройкой монастыря – он открывается только 16 декабря, и Ооюя (важное культурное достояние, закрыто для публики), купальня периода Муромати (1336-1573).



Ритуал Сюниэ проходит с 1 по 14 марта в павильоне Нигацудо (PIXTA)

Стоит посетить и павильон Нигацудо (национальное достояние), построенный в период Нара и перестроенный в 9 году Камбун (1669). В начале марта здесь проводится ритуал Сюниэ, известный также как О-мидзутори, а с веранды храма открывается прекрасный вид, и можно сделать красивые фотографии. Зал толкования сутр Кодо и Восточная пагода Тото не сохранились, но там, где они стояли, можно любоваться цветением сакуры и осенней листвой, а в начале лета есть возможность встретить новорожденных оленят.

В Тодайдзи можно поклониться Великому Будде и осмотреть культурные ценности древности, средневековья и современности, а также полюбоваться природой. Это удивительное место, где в ходе прогулки вы можете прочувствовать историю последних 1300 лет.



Осенняя листва на том месте, где стоял Кодо, Зал толкования сутр (PIXTA)



Сезон рождения оленей продолжается с мая по июль

Храм Тодайдзи

Адрес: Nara-ken Nara-shi Zoshicho 406-1

Nara-ken Nara-shi Zoshicho 406-1 Часы работы: Дайбуцудэн – апрель-октябрь 7:30-17:30, ноябрь-март 8:00-17:00; Хоккэдо (Сангацудо), Кайданъин Сэндзюдо – 8:00-16:00 (вход прекращается за 30 минут до закрытия); музей Тодайдзи – апрель-октябрь 9:30-17:30, ноябрь-март 9:30-17:00 (вход прекращается за 30 минут до закрытия)

Дайбуцудэн – апрель-октябрь 7:30-17:30, ноябрь-март 8:00-17:00; Хоккэдо (Сангацудо), Кайданъин Сэндзюдо – 8:00-16:00 (вход прекращается за 30 минут до закрытия); музей Тодайдзи – апрель-октябрь 9:30-17:30, ноябрь-март 9:30-17:00 (вход прекращается за 30 минут до закрытия) Плата за вход: Дайбуцудэн, Хоккэдо, Кайданъин Сэндзюдо, музей Тодайдзи – 600 йен (начиная от учащихся школы средней ступени), 300 йен для учеников начальной школы

Дайбуцудэн, Хоккэдо, Кайданъин Сэндзюдо, музей Тодайдзи – 600 йен (начиная от учащихся школы средней ступени), 300 йен для учеников начальной школы Как добраться: 20 минут пешком от станции Нара (Нара Коэн-маэ) линии Кинтэцу

Материал, текст, фотографии: EditZ